Flan de naranja casero sin horno: receta fácil en cinco pasos
Prepara este postre tan exquisito con pocos ingredientes
Jueves, 16 de octubre 2025, 17:56
¿Buscas un postre ligero, natural y apto para todos? Este flan de naranja sin gluten y sin lactosa es la opción perfecta. Se prepara con zumo natural de frutas, sin horno, sin leche ni huevos, y es ideal para personas con intolerancias o que siguen una dieta saludable. Su textura suave y su sabor cítrico lo convierten en un postre refrescante, fácil de hacer y lleno de aroma. ¡Una receta casera que encantará a todos!
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
3 minutos
-
Tiempo total
8 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Postres
Sin gluten
Sin lactosa
Ingredientes
-
5 naranjas (1/2 litro de zumo)
-
1 limón
-
200 gramos de azúcar
-
2 cucharadas colmadas de Maizena
-
2 naranjas
Preparación
-
En una cacerola pequeña, hervir el zumo exprimido de las 5 naranjas y el limón junto con el azúcar.
-
Añadir la Maizena disuelta en 6 cucharadas de agua fría.
-
Remover con una cuchara de madera y cocinar 2 minutos más después de la ebullición.
-
Verter la preparación en una flanera mojada y dejarla enfriar en la nevera durante 2 o 3 horas.
-
Desmoldar y adornar con gajos de naranjas.