Flan de naranja casero Maizena
Flan de naranja casero sin horno: receta fácil en cinco pasos

Prepara este postre tan exquisito con pocos ingredientes

Maizena

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:56

¿Buscas un postre ligero, natural y apto para todos? Este flan de naranja sin gluten y sin lactosa es la opción perfecta. Se prepara con zumo natural de frutas, sin horno, sin leche ni huevos, y es ideal para personas con intolerancias o que siguen una dieta saludable. Su textura suave y su sabor cítrico lo convierten en un postre refrescante, fácil de hacer y lleno de aroma. ¡Una receta casera que encantará a todos!

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    3 minutos

  • Tiempo total

    8 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Sin gluten

Sin lactosa

Ingredientes

  • 5 naranjas (1/2 litro de zumo)

  • 1 limón

  • 200 gramos de azúcar

  • 2 cucharadas colmadas de Maizena

  • 2 naranjas

Preparación

  • En una cacerola pequeña, hervir el zumo exprimido de las 5 naranjas y el limón junto con el azúcar.

  • Añadir la Maizena disuelta en 6 cucharadas de agua fría.

  • Remover con una cuchara de madera y cocinar 2 minutos más después de la ebullición.

  • Verter la preparación en una flanera mojada y dejarla enfriar en la nevera durante 2 o 3 horas.

  • Desmoldar y adornar con gajos de naranjas.

