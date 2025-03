Fajitas de verduras

Pacho Glez. De Miguel (Magefesa) Lunes, 3 de marzo 2025, 18:51 Comenta Compartir

Con estas fajitas vegetales, no echarás de menos la carne. Además, son super fáciles de hacer. Ya sea porque no comas productos animales o porque intentes cuidarte un poco más, esta receta se convertirá en tu aliada cuando no sepas que cenar y busques algo sencillo. Las especias y el limón le dan un toque de sabor único y especial que recuerda a la comida mexicana. ¡Vamos allá!

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4 Categorías Verduras Comida mexicana Comida vegana Ingredientes 8 Tortillas de maíz

2 Cebolletas

1 Pimiento rojo

1 Pimiento verde

1 Pimiento amarillo

1 Calabacín

1 Mazorca de maíz cocida y desgranada

½ cucharada de ajo en polvo

1 Limón

Pimentón dulce

Comino molido

Pimienta blanca

Ensalada variada, (rúcula, hoja de roble, canónigos, lechuga)

2 Tomates maduros

Chile chipotle

Aceite de oliva suave

Sal Preparación Picamos las cebolletas, los pimientos y el calabacín en juliana.

Calentamos un par de cucharadas de aceite de oliva en un wok. Cuando tome calor, añadimos las cebolletas y los pimientos, salteamos unos minutos e incorporamos el calabacín.

Salpimentamos y continuamos salteando. Añadimos el maíz, sazonamos con el ajo en polvo, el pimentón dulce y el comino molido al gusto.

Cuando tengamos las verduras en su punto, las dejaremos con un toque crujiente, aderezamos con el zumo de limón y retiramos.

Servimos las verduras junto con las tortillas de maíz caliente, los tomates rallados, la ensalada variada y el chile chipotle para que cada comensal se rellene las fajitas a su gusto.

