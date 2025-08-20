La receta de HOYEnsaladilla rusa sin patata
Cambia la patata por coliflor para innovar en la cocina sin complicaciones
Cocinando con Montse
Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:22
Que buena una ensaladilla rusa fresquita, ideal para el verano. Este plato tiene muchas variantes, se puede preparar con las verduras que te gusten o que tengas en casa. La típica ensaladilla rusa se prepara con patata, pero en esta ocasión he preparado una ensaladilla rusa sin patata y con coliflor. Gustará hasta a los más resistentes a comer esta verdura.
El resultado es una receta buenísima para introducir las verduras sobre todo a los más pequeños. ¡Os sorprenderá!
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo total
30 minutos
Comensales
4
Categorías
Verduras
Entrantes
Ingredientes
1 coliflor
2 zanahorias
1 lata de guisantes
4 huevos
3 latas de atún
Pimiento morrón
Aceitunas
Para la mayonesa:
1 huevo
Aceite de oliva suave
1 limón
Sal
Preparación
Lo primero prepara las verduras. Lava la coliflor y las zanahorias, córtalas. Pon los huevos a cocer. Dejar enfriar.
Cocina las verduras al vapor o hervidas. Déjalas enfriar.
-
Prepara la mayonesa, pon el huevo, el aceite, un poco de sal y el zumo de medio limón. Bate hasta formar la mayonesa. Reserva en la nevera.
Corta las verduras en trozos pequeños, ponerlo en un bol. Pela los huevos y córtalos en trozos pequeños. Mezclarlo con lo anterior.
-
Incorpora el atún , la lata de guisantes. Añade un poco de mayonesa y mezcla. Deja la ensaladilla en la nevera hasta la hora de servir.
Pasa la ensaladilla rusa sin patata con coliflor a una fuente, adorna con pimiento morrón y unas aceitunas. Acompaña con el resto de la mayonesa y sírvelo bien frío.
