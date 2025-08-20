HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ensaladilla rusa con coliflor Montse

La receta de HOY

Ensaladilla rusa sin patata

Cambia la patata por coliflor para innovar en la cocina sin complicaciones

Cocinando con Montse

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:22

Que buena una ensaladilla rusa fresquita, ideal para el verano. Este plato tiene muchas variantes, se puede preparar con las verduras que te gusten o que tengas en casa. La típica ensaladilla rusa se prepara con patata, pero en esta ocasión he preparado una ensaladilla rusa sin patata y con coliflor. Gustará hasta a los más resistentes a comer esta verdura.

El resultado es una receta buenísima para introducir las verduras sobre todo a los más pequeños. ¡Os sorprenderá!

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Verduras

Entrantes

Ingredientes

  • 1 coliflor

  • 2 zanahorias

  • 1 lata de guisantes

  • 4 huevos

  • 3 latas de atún

  • Pimiento morrón

  • Aceitunas

  • Para la mayonesa:

  • 1 huevo

  • Aceite de oliva suave

  • 1 limón

  • Sal

Preparación

  • Lo primero prepara las verduras. Lava la coliflor y las zanahorias, córtalas. Pon los huevos a cocer. Dejar enfriar.

  • Cocina las verduras al vapor o hervidas. Déjalas enfriar.

  • Prepara la mayonesa, pon el huevo, el aceite, un poco de sal y el zumo de medio limón. Bate hasta formar la mayonesa. Reserva en la nevera.

  • Corta las verduras en trozos pequeños, ponerlo en un bol. Pela los huevos y córtalos en trozos pequeños. Mezclarlo con lo anterior.

  • Incorpora el atún , la lata de guisantes. Añade un poco de mayonesa y mezcla. Deja la ensaladilla en la nevera hasta la hora de servir.

  • Pasa la ensaladilla rusa sin patata con coliflor a una fuente, adorna con pimiento morrón y unas aceitunas. Acompaña con el resto de la mayonesa y sírvelo bien frío.

