Cocinando con Montse Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:22

Que buena una ensaladilla rusa fresquita, ideal para el verano. Este plato tiene muchas variantes, se puede preparar con las verduras que te gusten o que tengas en casa. La típica ensaladilla rusa se prepara con patata, pero en esta ocasión he preparado una ensaladilla rusa sin patata y con coliflor. Gustará hasta a los más resistentes a comer esta verdura.

El resultado es una receta buenísima para introducir las verduras sobre todo a los más pequeños. ¡Os sorprenderá!

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4 Categorías Verduras Entrantes Ingredientes 1 coliflor

2 zanahorias

1 lata de guisantes

4 huevos

3 latas de atún

Pimiento morrón

Aceitunas

Para la mayonesa:

1 huevo

Aceite de oliva suave

1 limón

Sal Preparación Lo primero prepara las verduras. Lava la coliflor y las zanahorias, córtalas. Pon los huevos a cocer. Dejar enfriar.

Cocina las verduras al vapor o hervidas. Déjalas enfriar.

Prepara la mayonesa, pon el huevo, el aceite, un poco de sal y el zumo de medio limón. Bate hasta formar la mayonesa. Reserva en la nevera.

Corta las verduras en trozos pequeños, ponerlo en un bol. Pela los huevos y córtalos en trozos pequeños. Mezclarlo con lo anterior.

Incorpora el atún , la lata de guisantes. Añade un poco de mayonesa y mezcla. Deja la ensaladilla en la nevera hasta la hora de servir.

Pasa la ensaladilla rusa sin patata con coliflor a una fuente, adorna con pimiento morrón y unas aceitunas. Acompaña con el resto de la mayonesa y sírvelo bien frío.