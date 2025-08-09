HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cookies americanas con chocolate Bea

La receta de HOY

Cookies americanas: receta fácil para hacer en casa

Atrévete a preparar estas galletas llenas de sabor y con una textura inmejorable

Corazón de Caramelo

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:07

La primera vez que probé una Cookie americana hecha por mi fue una auténtica revelación. Ese aroma irresistible que llenaba la cocina prometía algo especial. Al darle el primer bocado, el borde crujiente se desmoronó ligeramente, y el centro suave y lleno de chocolate me sorprendió por completo. No era solo una galleta, era toda una experiencia de sabor y textura que no había probado nunca antes.

Puedo afirmar por tanto que la primera vez que probé una Cookie americana fue como encontrar un pequeño tesoro en el universo de los postres. Y es por eso que hoy quiero compartir con todos vosotros mi versión mejorada, la que hasta la fecha me transmite más sensaciones cargadas de sabor y texturas únicas con el único fin de que vosotros también podáis disfrutar tanto como yo de las mejores Cookies americanas que he probado hasta la fecha.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    16 galletas

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 150 g de mantequilla a temperatura ambiente

  • 100 g de azúcar moreno o panela

  • 100 g de azúcar blanco

  • 60 g de huevo (aproximadamente 1 huevo grande)

  • 1 o 2 cdtas. de extracto de vainilla

  • ½ cdta. de bicarbonato

  • 250 g de harina floja

  • 150 gr. de chips de chocolate o chocolate troceado (puedes añadir más o menos al gusto)

Preparación

  • Tamiza la harina, el bicarbonato, y si deseas un toque especial, una pizca de sal. Reserva esta mezcla.

  • En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar blanco y el azúcar moreno durante unos 6 minutos. Este paso es clave para obtener una mezcla esponjosa y suave.

  • Incorpora el huevo poco a poco mientras sigues batiendo. Agrega el extracto de vainilla y mezcla hasta que se integre completamente.

  • Añade la mezcla de harina tamizada al bol con los ingredientes húmedos. Remueve suavemente hasta que todo esté integrado, pero evita sobremezclar para que las cookies queden tiernas.

  • Con ayuda de una espátula, incorpora los chips de chocolate de manera uniforme en la masa. También, con ayuda de un cuchillo, puedes cortar chocolate en tableta en trozos del tamaño que prefieras. Este es el momento de añadir algún extra, como frutos secos, si lo deseas.

  • Usa una cuchara para helado o una cuchara grande para formar bolas de masa. Colócalas en una bandeja para hornear forrada con papel o un tapete de silicona, dejando espacio entre cada bola.

  • Deja que las bolas de masa reposen en la nevera durante al menos 1 hora. Esto ayudará a que mantengan su forma durante el horneado.

  • Precalienta el horno a 180°C. Hornea las cookies durante 12-15 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. No te preocupes si el centro parece un poco blando; se endurecerá al enfriarse.

  • Deja que las cookies se enfríen completamente en una rejilla antes de servir. ¡Ahora están listas para disfrutar con un vaso de leche o un café caliente!

