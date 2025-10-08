HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de carpaccio de calabacín con jamón Pilar e Irene
Carpaccio de calabacín con jamón ibérico y almendras

Plato fresco, ligero y muy sabroso

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54

Ligero, elegante y lleno de sabor, este carpaccio de calabacín con jamón ibérico y almendras es una receta perfecta para disfrutar de una comida fresca y saludable. El crujiente de las almendras y el toque salado del jamón se combinan a la perfección con la suavidad del calabacín, creando un plato fácil de preparar y con un aire gourmet. Ideal como entrante o cena ligera, este carpaccio vegetal se convertirá en uno de tus imprescindibles.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    2

  • Calorías

    125

Ingredientes

  • 1 calabacín mediano

  • Unas 6-8 lonchas de jamón ibérico

  • 20 gramos de almendras crudas laminadas o en cubos

  • Queso parmesano en lascas

  • Aceite de oliva virgen extra

  • Pimienta negra recién molida

Preparación

  • Lava el calabacín y, sin pelarlo, córtalo en láminas muy finas a lo largo. Puedes usar una mandolina o un pelador de verduras para lograr láminas casi transparentes.

  • Coloca las láminas de calabacín en un plato grande, superponiéndolas ligeramente para crear una base.

  • Reparte las lonchas de jamón ibérico sobre el carpaccio de calabacín. Asegúrate de que las lonchas estén a temperatura ambiente para que liberen todo su aroma.

  • Tuesta ligeramente las almendras en una sartén sin aceite hasta que estén doradas. Espárcelas por encima del plato.

  • Riega generosamente el plato con un buen chorro de aceite de oliva.

  • Para finalizar, añade unas lascas de queso parmesano y un toque de pimienta negra recién molida.

