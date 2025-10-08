Y hoy qué comemos Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Ligero, elegante y lleno de sabor, este carpaccio de calabacín con jamón ibérico y almendras es una receta perfecta para disfrutar de una comida fresca y saludable. El crujiente de las almendras y el toque salado del jamón se combinan a la perfección con la suavidad del calabacín, creando un plato fácil de preparar y con un aire gourmet. Ideal como entrante o cena ligera, este carpaccio vegetal se convertirá en uno de tus imprescindibles.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 10 minutos

Comensales 2

Calorías 125 Categorías Entrantes Ingredientes 1 calabacín mediano

Unas 6-8 lonchas de jamón ibérico

20 gramos de almendras crudas laminadas o en cubos

Queso parmesano en lascas

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra recién molida Preparación Lava el calabacín y, sin pelarlo, córtalo en láminas muy finas a lo largo. Puedes usar una mandolina o un pelador de verduras para lograr láminas casi transparentes.

Coloca las láminas de calabacín en un plato grande, superponiéndolas ligeramente para crear una base.

Reparte las lonchas de jamón ibérico sobre el carpaccio de calabacín. Asegúrate de que las lonchas estén a temperatura ambiente para que liberen todo su aroma.

Tuesta ligeramente las almendras en una sartén sin aceite hasta que estén doradas. Espárcelas por encima del plato.

Riega generosamente el plato con un buen chorro de aceite de oliva.

Para finalizar, añade unas lascas de queso parmesano y un toque de pimienta negra recién molida.