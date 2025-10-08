Carpaccio de calabacín con jamón ibérico y almendras
Plato fresco, ligero y muy sabroso
Y hoy qué comemos
Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54
Ligero, elegante y lleno de sabor, este carpaccio de calabacín con jamón ibérico y almendras es una receta perfecta para disfrutar de una comida fresca y saludable. El crujiente de las almendras y el toque salado del jamón se combinan a la perfección con la suavidad del calabacín, creando un plato fácil de preparar y con un aire gourmet. Ideal como entrante o cena ligera, este carpaccio vegetal se convertirá en uno de tus imprescindibles.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
2
-
Calorías
125
Categorías
Entrantes
Ingredientes
-
1 calabacín mediano
-
Unas 6-8 lonchas de jamón ibérico
-
20 gramos de almendras crudas laminadas o en cubos
-
Queso parmesano en lascas
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Pimienta negra recién molida
Preparación
-
Lava el calabacín y, sin pelarlo, córtalo en láminas muy finas a lo largo. Puedes usar una mandolina o un pelador de verduras para lograr láminas casi transparentes.
-
Coloca las láminas de calabacín en un plato grande, superponiéndolas ligeramente para crear una base.
-
Reparte las lonchas de jamón ibérico sobre el carpaccio de calabacín. Asegúrate de que las lonchas estén a temperatura ambiente para que liberen todo su aroma.
-
Tuesta ligeramente las almendras en una sartén sin aceite hasta que estén doradas. Espárcelas por encima del plato.
-
Riega generosamente el plato con un buen chorro de aceite de oliva.
-
Para finalizar, añade unas lascas de queso parmesano y un toque de pimienta negra recién molida.