HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
Brazo gitano relleno de salmón Pilar e Irene
La receta de HOY

Brazo gitano salado de calabacín relleno

Receta original, fácil de preparar y saludable

Y hoy que comemos

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:48

Esta receta es una forma original y saludable de reinventar el clásico brazo gitano, sustituyendo la masa por finas láminas de calabacín. El relleno cremoso de salmón y queso aporta una combinación deliciosa que conquista desde el primer bocado. Perfecto como entrante frío, cena ligera o plato para sorprender sin complicaciones.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    317

Categorías

Hortalizas

Pescado

Saludable

Ingredientes

  • 1 calabacín

  • 4 huevos

  • Sal y pimienta

  • Ajo y cebolla en polvo

  • 100 gramos de queso crema

  • 250-300 gramos de salmón ahumado

Preparación

  • Cortar el calabacín en rodajas con un cuchillo o una mandolina.

  • Batir los huevos aderezados con sal, pimienta molida, ajo y cebolla en polvo.

  • Colocar un papel vegetal en la bandeja del horno y pintar con un poco de aceite de oliva. Mojar las rodajas de calabacín en el huevo e ir colocándolas en filas, solapando rodajas de calabacín, hasta cubrir toda la bandeja del horno.

  • Batir el resto de huevo que quede y agregar por encima.

  • Hornear a 180ºC (356 ºF) durante unos 10-12 minutos hasta que el huevo cuaje. Sacar y templar.

  • Desenrollar el rollo salado y rellenar con queso crema y salmón ahumado. Enrollar el brazo gitano y servir. Puedes servirlo cortado en rodajas y queda muy visual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  8. 8 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Brazo gitano salado de calabacín relleno

Brazo gitano salado de calabacín relleno