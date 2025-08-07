Brazo gitano salado de calabacín relleno

Cortar el calabacín en rodajas con un cuchillo o una mandolina.

Batir los huevos aderezados con sal, pimienta molida, ajo y cebolla en polvo.

Colocar un papel vegetal en la bandeja del horno y pintar con un poco de aceite de oliva. Mojar las rodajas de calabacín en el huevo e ir colocándolas en filas, solapando rodajas de calabacín, hasta cubrir toda la bandeja del horno.

Batir el resto de huevo que quede y agregar por encima.

Hornear a 180ºC (356 ºF) durante unos 10-12 minutos hasta que el huevo cuaje. Sacar y templar.