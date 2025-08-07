Brazo gitano salado de calabacín relleno
Receta original, fácil de preparar y saludable
Esta receta es una forma original y saludable de reinventar el clásico brazo gitano, sustituyendo la masa por finas láminas de calabacín. El relleno cremoso de salmón y queso aporta una combinación deliciosa que conquista desde el primer bocado. Perfecto como entrante frío, cena ligera o plato para sorprender sin complicaciones.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
30 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
317
Categorías
Hortalizas
Pescado
Saludable
Ingredientes
-
1 calabacín
-
4 huevos
-
Sal y pimienta
-
Ajo y cebolla en polvo
-
100 gramos de queso crema
-
250-300 gramos de salmón ahumado
Preparación
-
Cortar el calabacín en rodajas con un cuchillo o una mandolina.
-
Batir los huevos aderezados con sal, pimienta molida, ajo y cebolla en polvo.
-
Colocar un papel vegetal en la bandeja del horno y pintar con un poco de aceite de oliva. Mojar las rodajas de calabacín en el huevo e ir colocándolas en filas, solapando rodajas de calabacín, hasta cubrir toda la bandeja del horno.
-
Batir el resto de huevo que quede y agregar por encima.
-
Hornear a 180ºC (356 ºF) durante unos 10-12 minutos hasta que el huevo cuaje. Sacar y templar.
-
Desenrollar el rollo salado y rellenar con queso crema y salmón ahumado. Enrollar el brazo gitano y servir. Puedes servirlo cortado en rodajas y queda muy visual.
