Boniatos con mousse de queso y pistacho

María Díaz Martes, 4 de febrero 2025, 16:09 Comenta Compartir

El boniato al horno siempre es una buena opción para añadir al menú semanal, pero si no lo has probado con queso, debes hacerlo. Este plato es ideal para cualquier cena pues es sencillo de elaborar, saludable y está delicioso. El boniato es rico en fibras y antioxidantes, y contiene nutrientes muy importantes como calcio y fósforo. Además, aporta vitamina A y C.

En caso de ser intolerante a la lactosa, tan solo debe comprase el queso crema adecuado.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 2

Calorías 945 Categorías Cocina creativa Ingredientes 2 boniatos medianos

Queso de untar o requesón

Perejil fresco picado al gusto

1 cucharada pequeña de miel

½ taza de pistachos crudos

Uvas pasas (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal Preparación Lava bien los boniatos para quitarles toda la tierra.

Corta en rodajas gruesas y hazles cortes en cuadrícula.

Ponles sal y aceite de oliva virgen extra. Lleva al horno durante unos 20 minutos a 180 grados. El tiempo es aproximado, pinchar con un tenedor y sacar cuando el boniato esté blando.

Mientras pica los pistachos y mézclalos bien en un bol junto con el perejil, la miel y el queso.

Coloca en una bandeja o plato los boniatos. Esparcimos una buena capa de queso encima y adornamos con unas pasas en el centro.