Bizcocho sencillo sin gluten
La receta clásica para un bizcocho delicioso y ligero con tan solo tres ingredientes
Schär
Sábado, 4 de octubre 2025, 16:25
¿Te imaginas preparar un bizcocho esponjoso y delicioso con solo tres ingredientes? Esta receta sin gluten es la prueba de que lo sencillo también puede ser irresistible. Perfecta para quienes buscan un dulce rápido, fácil y apto para todos, sin renunciar al sabor de un buen bizcocho casero. Puedes cambiar el tipo de harina si no eres celiaco para disfrutar de esta sencilla receta.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
45 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Postres
Sin gluten
Ingredientes
-
200 g harina de repostería sin gluten
-
200 g azúcar
-
6 huevos
Preparación
-
En un recipiente montar los huevos enteros con el azúcar, hasta obtener una crema clara, esponjosa y homogénea.
-
Añadir delicadamente la harina y mezclar bien.
-
Verter la masa en una tartera o en un molde untado con mantequilla y enharinado o recubierto con papel para hornear.
-
Cocer en horno precalentado a 180º C durante unos 30 minutos.