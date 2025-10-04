HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bizcocho casero sin gluten Schär
La receta de HOY

Bizcocho sencillo sin gluten

La receta clásica para un bizcocho delicioso y ligero con tan solo tres ingredientes

Schär

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:25

Comenta

¿Te imaginas preparar un bizcocho esponjoso y delicioso con solo tres ingredientes? Esta receta sin gluten es la prueba de que lo sencillo también puede ser irresistible. Perfecta para quienes buscan un dulce rápido, fácil y apto para todos, sin renunciar al sabor de un buen bizcocho casero. Puedes cambiar el tipo de harina si no eres celiaco para disfrutar de esta sencilla receta.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    45 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Sin gluten

Ingredientes

  • 200 g harina de repostería sin gluten

  • 200 g azúcar

  • 6 huevos

Preparación

  • En un recipiente montar los huevos enteros con el azúcar, hasta obtener una crema clara, esponjosa y homogénea.

  • Añadir delicadamente la harina y mezclar bien.

  • Verter la masa en una tartera o en un molde untado con mantequilla y enharinado o recubierto con papel para hornear.

  • Cocer en horno precalentado a 180º C durante unos 30 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  5. 5

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bizcocho sencillo sin gluten

Bizcocho sencillo sin gluten