Comenta Compartir

Tres y pico de la tarde en un comedor hasta la bandera, el camarero sale de la cocina con dos platos en la mano, escucha ... con terror la campanilla de la puerta y se queda petrificado en el umbral. Su cabeza seguramente piensa 'más gente no, por favor', pero su boca no es capaz de articular palabra. Emito un tímido 'hola' y él pregunta inquisitivo: «¿Tienes reserva?». Por suerte, la tengo. Resopla y me acomoda a regañadientes en un rincón cerca de los baños. Se olvida de darme la carta y corre de nuevo hacia el office; me armo de paciencia. El menú resultó ser fantástico, pero hizo falta buena voluntad para darle la vuelta a una entrada tan descorazonadora.

Otro ejemplo, esta vez en un restaurante de campanillas. El recibimiento es impecable, una persona nos acomoda en una mesa con vistas, mantel blanco y cristalería fina, otra viene a tomar la comanda, una tercera se encarga del servicio de vinos, otra trae el pan y una más nos sirve los platos elegidos. Sin embargo, a la hora de despedirnos, no logramos encontrar a ninguna de aquellas caras conocidas. Levanto la mano y hago el gesto de pedir la cuenta, hasta que se acerca alguien con un datáfono y nos depide con un desabrido: «Quieres copia?» En ambos casos la comida resultó satisfactoria, pero se descuidaron los dos momentos más importantes de esa relación fugaz que se teje entre un hostelero y su público: el hola y el adiós. La bienvenida marca el tono de la ocasión y predispone al cliente, es vital que se sienta bien recibido. Entablar una breve charla, recoger los abrigos o conducirles con seguridad a una buena mesa ayuda, pero a veces solo hace falta una amplia sonrisa. La despedida es casi más importante, pues permite enmendar cualquier error que se haya podido cometer a lo largo de la comida. Es el momento de escuchar, sea un merecido chaparrón o una lista de elogios. En esa última conversación se forjará el recuerdo que guardemos de la casa y el que contaremos después a las amistades. Por eso es vital que de esa despedida se encargue alguien con mando en plaza. El ejemplo paradigmático lo brinda Hilario Arbelaitz, que al final de cada servicio se apostaba a la puerta de Zuberoa para decir adiós a todas y cada una de las personas que pasaban por su casa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión