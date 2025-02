Gastronomika anti-Brexit

Comenta Compartir

La sociedad hiper-acelerada en la que vivimos se lleva todo por delante en minutos, como las riadas, así sea bueno o malo. Pasamos de no hablar de otra cosa que del Brexit a no recordar que los ingleses ya no pertenecen a la Unión Europea. Estamos a punto de pasar página hasta de la reina eterna que, por fin, acaban de enterrar. Y hete aquí que San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country, como se llama el congreso de cocina decano del mundo mundial, nos sienta de nuevo a los británicos a la mesa. Si las leyes soberanas separan a la isla del continente, pues la gastronomía los vuelve a conectar. En un claro ejercicio anti-Brexit, Gastronomika les abre las puertas a los cocineros de allá, y no solo a los de Londres, que ya son conocidos por los aficionados, sino a los de Escocia o los de Cumbria, que se nos parecen un poco más aunque solo sea porque son de provincias. Y también a los ibéricos que cocinan allá, los que se juegan las habichuelas entre guiris en su cancha y dedican la vida a enseñarles a comer paella de Valencia de verdad, croquetas de La Salgar y a beber vinos de pantalón largo a precio de tanga.

El guiño humorístico del programa de esta edición de Gastronomika dice que vamos a celebrar U.K., que como todo el mundo sabe, quiere decir United Kulinary. Lo que ha unido el puchero que no lo separe Downing Street.

La cosa empieza el domingo por la noche en una sidrería de Usurbil donde se sacará de sus rectísimas maneras a calvinistas y anglicanos. Habrá que verlos vaso en ristre en Saizar haciendo cola sin rozarse para no perder el turno del txotx y comiendo txuleta del mismo plato que otros seis a tan solo un suspiro de la pandemia.

Congreso especial

Desde hace veinticuatro años el fin de semana previo al congreso es el de los nervios y los dedos hormigueares por si saldrá todo bien. Un año complicado éste, el primero de la normalidad total después de los pasados, enmascarados como el Zorro, inventando digitalias, congresos virtuales y hasta ponencias sin público presente.

Los franceses, aquellos que nos guiaron tantas décadas para tener mejores vinos y comida como un cuello de garza, elegante y alta, nos hicieron felices el año pasado reconectándose con lo ibérico. Entre Alain Ducasse y la irrepetible Julie nos dejaron con la sonrisa prendida de la boca. Este año nos tocan los otros vecinos con los que hemos andado siempre entre palos y zanahorias. Esta vez vamos por lo segundo, aunque sea tan solo por las connotaciones obvias.

El congreso de San Sebastián es diferente a todos los demás no solo porque fue el primero -el primer beso, la primera vez siempre tuvieron algo especial- sino porque el marco físico y humano convierte la ciudad por unos días en un cinecittá de la gastronomía en la que todos los sueños son posibles. Así que haya programa excelente o solo notable tiene sentido acercarse a escuchar, ver, socializarse y comer tan bien como se bebe en Donostia-San Sebastián. Verán en los restaurantes a mitos de la cocina como Gastón Acurio a los más laureados de las listas, como Pablo Rivero de Don Julio, el mejor parrillero de América, según los 50Best y también a británicos menos conocidos por el público que bordan lo suyo en los fogones, como Roberta Hall-McCarron, o en las brasas como Matthew Brown, uno de los grandes del país. Encontrarán acodados en una barra a los campeones nacionales de txuleta o al Gueridón de oro, el homenajeado por su dedicación a la sala, José Polo, sumiller del restaurante Atrio de Cáceres y uno de los personajes más relevantes de la cocina estatal en las últimas décadas, departiendo con Sarah Jean Evans, escritora y periodista inglesa, una de las mayores expertas del vino en el planeta.

Gran oferta

Acérquense a vivirlo, a descubrir lo que se asa en los restaurantes de fuego vivo, parrillas y asadores del mundo entero en su edición del miércoles por la tarde o apúntense a probar la mejor ensaladilla rusa del país. Hay programadas hasta treinta actividades diferentes. Desde cocinar con Pedro Subijana hasta catar los mejores vinos que surgen de la revolución que acontece en Tenerife. Las inscripciones para las actividades, así como las entradas presenciales y online siguen abiertas en la web del congreso, por cierto.

Temas

Benjamín Lana