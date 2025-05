Rellenar un repollo

Comenta Compartir

Cuando se habla de cocina asturiana, la fabada y, desgraciadamente, el cachopo son los primeros platos que se vienen a la cabeza de cualquier persona ... que no resida en el Principado. Sin embargo, en la gastronomía asturiana hay otras elaboraciones mucho más interesantes. Algunas empiezan a ser más conocidas, como el pote de berzas, del que soy un gran entusiasta y del que ya les he hablado varias veces en estos artículos. Otras siguen siendo grandes desconocidas y entre ellas mi favorita, el repollo relleno de carne. Siempre me ha sorprendido que esta elaboración, tan popular en otros países europeos, apenas se ofrezca en algunas casas de comidas de la Montaña Central asturiana y, especialmente, en las del suroccidente del Principado. Por extensión también hay repollos rellenos en algunas zonas del interior de la provincia de Lugo. Pero en el resto de España es un plato difícil de encontrar. Nada que ver con la popularidad que tiene en Francia el 'chou farsi'. La gran Julie Andrieu, que tanto nos ha deleitado con sus programas gastronómicos en televisión, tiene una receta perfecta en su página web (www.julieandrieu.com), en la que además sugiere añadir al relleno un bloc de foie gras para hacerlo más untuoso. En Turquía también he podido probar los 'malfouf mashi', rollitos de col rellenos de carne y arroz.

Volviendo a Asturias, fue Encarna Fernández Parrondo la que recuperó en los años sesenta la que era una receta de los hogares para incorporarla a su restaurante La Nueva Allandesa, en Pola de Allande. Allí se sigue comiendo el mejor repollo relleno del Principado junto a otras especialidades imprescindibles como el pote de berzas o el pudin de verduras. Cocina tan contundente como sabrosa. Geli Lacera, la nuera de Encarna, está ahora al frente de los fogones con la ayuda de su hija Gelina. Su receta es fácil: hojas de repollo cocidas hasta que se ablanden que se rellenan con un picadillo de ternera guisada, se sellan con harina y huevo y se fríen para luego cocerlas en una salsa de aceite, caldo de ternera y harina. No dejen de probarlas. He comido también muy buen repollo relleno de carne en El Llar de Viri, en Candamo, y en El Torneiro, en Villayón. Y en la versión actualizada y aligerada que hace ese gran cocinero que es Pablo Montero en Gunea, en las afueras de Avilés, reemplazando la ternera por cerdo.

Carlos Maribona