En el abarrotado comedor, Pepe Morán, el propietario, recita de viva voz las propuestas del día. Siguiendo la tradición de las casas de comidas madrileñas ... aquí no se utiliza la carta. La retahíla de Morán recoge platos populares de cocina casera ceñidos a la temporada. Protagonismo para los guisos, para las verduras y, principalmente, para la casquería. Los que nos declaramos casqueros lo sabemos y acudimos en peregrinación en busca de la mejor oferta tradicional de Madrid cuando de vísceras se trata. Escuchando las propuestas todo suena bien: sesos a la romana, riñones a la plancha o al jerez, lengua en salsa, tortilla de callos, criadillas empanadas, hígado encebollado, mollejas fritas, manitas guisadas… Lo queremos todo, que por eso hemos venido. Y plato tras plato vamos probando todas esas delicias que borda el cocinero Miguel Velasco, cuarenta años ya en los fogones de esta casa. A la porra el colesterol, un día es un día. No les he dicho todavía que este paraíso de la casquería se llama De la Riva, una casa de comidas abierta en 1932 que abarrota a diario su comedor con un público variopinto que va desde altos ejecutivos y políticos hasta jubilados del barrio que llevan comiendo allí desde su juventud. Sólo abre al mediodía, lo que permite que muchos clientes prolonguen la sobremesa sin prisas, partidas de mus incluidas.

Soy consciente de que la casquería genera tanto rechazo como entusiasmo. Si ustedes, como yo, pertenecen a este segundo grupo y pasan por Madrid, además de De la Riva les sugiero La Tasquería, una tasca moderna cuyo nombre no da lugar a equívocos. Con una visión más actual, Javi Estévez ha llevado la cocina de las vísceras hasta la estrella Michelin. Su éxito hace que ya prepare su traslado a un local mejor. Para terminar déjenme recomendarles dos libros que he disfrutado casi tanto como sentado a la mesa frente a unos sesos rebozados o unos riñones de lechal a la plancha. El primero, 'De tripas corazón' (Planeta), lo publicó en 2009 el recién jubilado Abraham García. El cocinero manchego, con su estilo irónico, fresco, desenfadado, irreverente y provocador, afronta el tema de una manera muy personal. El segundo se titula 'Casquería' (Montagud) y su autor es precisamente Estévez, que recoge sus investigaciones sobre estos productos, desde los más tradicionales hasta otros inusuales como corazones de pato, sesos de conejo o hígado de ciervo. Felizmente la casquería sigue muy viva.

Carlos Maribona