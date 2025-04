Capital del pescado

Comenta Compartir

No voy a entrar en el debate de si Madrid el mejor puerto de mar de España. Un tópico discutible. Pero lo que no admite ... discusión es la cantidad, variedad y calidad de los mariscos y pescados que llegan cada día a Mercamadrid desde todas las costas españolas. La herencia de aquellos arrieros maragatos que llevaban a la capital, en recuas de mulas, los pescados gallegos. A finales del siglo XIX la llegada del ferrocarril obligó a esos arrieros a buscarse nuevas formas de vida. Por su experiencia, muchos se asentaron en Madrid como pescaderos. Uno era Santiago Gómez, que abrió en 1890, en la calle del León, La Astorgana. A esa pescadería llegó en 1942, desde su pueblo natal de Combarros, el nieto de Santiago, Evaristo García. Con apenas nueve años comenzó, cesta al hombro, repartiendo pescado a domicilio. En 1956 su padre compró Pescaderías Coruñesas, empresa fundada en La Coruña en 1911 y trasladada a Madrid en 1917. A partir de entonces Evaristo demostró su habilidad para los negocios. Bajo su dirección Coruñesas empezó a crecer hasta convertirse en un imperio en torno a los productos del mar. Primero fue la expansión fuera de Madrid, con pedidos desde todos los puntos de España. Luego llegaron las exportaciones, el puesto en Mercamadrid, el traslado a un local de tres mil metros en la calle Juan Montalvo con modernas instalaciones, la venta on line...

En este tiempo Evaristo se casó con Juliana Azpiroz, hija de uno de los fundadores de Angulas de Aguinaga. Nadie ha vendido tantas angulas como Pescaderías Coruñesas. Para poner en valor sus pescados, compró en 1975 El Pescador y en 1981 O'Pazo. Dos referencias en cocina de producto marino. En 2011 sus hijos, que han sabido continuar y ampliar el negocio familiar, abrieron Filandón, gigantesco restaurante que se llena a diario. Después de su muerte en febrero de 2020 llegaría la compra de Lhardy, un histórico al que los hermanos García Azpiroz han devuelto su pasado esplendor. Y la apertura de Desde 1911, homenaje al legado familiar, probablemente el mejor comedor de pescado de Madrid. Toda esta apasionante historia queda recogida en un libro que acaba de publicarse, Agallas (Planeta Gastro), que también es un magnífico catálogo de los principales mariscos y pescados que comercializa Pescaderías Coruñesas. Un homenaje a Evaristo García y a aquellos maragatos que acercaron el mar a Madrid y la convirtieron en la capital del pescado.

Carlos Maribona