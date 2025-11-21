HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
Carmen Peláez, del restaurante Acebuche (Zafra) y Mercedes Rincón, de Macarraca (Villanueva de la Serena) durante su showcooking este viernes a cuatro manos. Ángel Marquez
Feria Espiga

Cocinar en directo, un didáctico espectáculo

Las chefs Carmen y Mercedes, de Acebuche y Macarraca, cocinaron un cabrito y unos canelones extremeños

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Una cocina montada para la ocasión, una cámara cenital enfocando a los fuegos y cacerolas y una pantalla detrás de los cocineros, en este caso cocineras, dan mucho juego. Que se lo digan al público que este viernes ha seguido las manos y las explicaciones de Carmen Peláez y Mercedes Rincón. La primera lleva los fogones del restaurante Acebuche de Zafra, la segunda se encarga de Macarraca, en Villanueva de la Serena. Los dos suenan con fuerza como punta de lanza de la gastronomía de autor en Extremadura. Los dos apuestan con decisión por los productos locales, como le fueron explicando a la periodista Alba Baranda esta mañana, encargada de dinamizar el primer showcooking que ha tenido lugar en la Feria Espiga que está celebrándose desde hoy y hasta el lunes en Ifeba, Badajoz.

Gran parte del público de Carmen y Mercedes eran esta mañana jóvenes alumnos de escuelas hostelería. Carmen ha terminado de preparar en directo unos canelones con ternera con una espuma de queso y polvo de tomate. Los canelones los ha hecho con panqueque por la influencia argentina que tiene el negocio que atiende. Por su parte, Mercedes ha cocinado un cabrito verato con crema de garbanzos de Valencia del Ventoso con un bollo de queso de Los Ibores y mantequilla de pimentón de la Vera.

Lo atractivo de estos espectáculos culinarios es que las expertas van revelando trucos, como que se necesitan muchos tomates para obtener solo un poco de polvo de este fruto rojo tan típico extremeño. «Pero el sabor es muy puro al estar deshidratado (...) el canelón si se calienta y se saca del horno es importante que esté tapado para que no se seque», iba explicando Carmen mientras la periodista le planteaba preguntas sobre el plato y sobre su concepción de la cocina. Las dos chefs son conscientes de que en las casas no hay los recursos de una cocina profesional, por eso de no haber sifón la de Zafra sugería terminar el plato con una bechamel.

Los asistentes podían ver la evolución del plato en una pantalla gigante. Ángel Márquez

Mientras remataban la presentación la periodista les preguntó qué importancia le daban a la estética y Carmen, de Acebuche fue clara: «lo importante es que un plato esté bueno», si bien luego hizo una concesión cuando reconoció que «incluso habiendo mucho paripé, a veces el aspecto es lo que invita a comerte algo».

Mercedes, de Macarraca, empezó a marcar el cabrito en la sartén y explicó la ventaja que tiene cocinar a baja temperatura. También dijo que el cabrito se conoce poco porque no suele estar a mano en las carnicerías, pero cuando la gente se atreve con esta carne en los restaurantes «les encanta», dijo esta firme defensora de las razas retinto y verato, cada vez más difíciles de encontrar.

Era justo la hora de comer cuando la cocinera incorporó a su cabrito una crema de membrillo y almendras tostadas y le añadió una fruta que dijo suele variar según la temporada. Ahora, en otoño, se decantó por el caqui y terminó rematando el plato con rúcula, concluyendo así una clase magistral de cocina a cuatro manos con ingredientes todos extremeños.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  7. 7 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  8. 8 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  9. 9 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  10. 10

    Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cocinar en directo, un didáctico espectáculo

Cocinar en directo, un didáctico espectáculo