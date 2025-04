E. S. Lunes, 13 de enero 2025, 12:29 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

En la esquina de Manzano con Antonio Hurtado, se encuentra un rincón del Cáceres más castizo, el del ensanche de los años 50. Es aquí donde Julio, llegado de Cedillo hace 30 años, regenta su bar: El Rincón de Julio. Puedes leer aquí la crítica de Don Poleo.

Este local combina el ambiente de barrio de toda la vida con un aire inconfundiblemente cedillero. No hay descendiente de Cedillo que no pase por aquí a lo largo del día, desde Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y orgulloso cedillero, hasta el vecino del pueblo que viene a la capital y no se resiste a probar sus especialidades. Los caracoles al estilo portugués, el bacalao dorado jugoso, las babas de camelo, el mogote ibérico o las irresistibles chuletillas de cabrito convierten este rincón en una parada obligatoria.

El Rincón de Julio Dirección Calle Sánchez Manzano, 1

Localidad Cáceres

Teléfono 927 21 73 19

Horario Cierra dgo. Lun-vie: 8-16 y 18-23. Sab: 8-16

Terraza Sí

