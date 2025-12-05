HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:35

El restaurante La Dehesa abre en una céntrica plaza de Azuaga, frente a un animado parque. Ocupa una antigua fábrica de mosaicos, cuenta con terraza cubierta, bar de clientela castiza y un comedor de lujo clásico y elegancia de otro tiempo donde se come muy bien.

La Dehesa ofrece una carta donde una buena selección de quesos e ibéricos protagoniza los entrantes, aunque también ofrecen una sopa de la dehesa, un salmorejo o una castiza sopa de ajos. La selección de mariscos es espectacular y no le va a la zaga la de pescados. La lista de sugerencias carnívoras es amplia: de la perdiz roja de tiro al solomillo de retinto y de la paletilla de cordero lechal al rabo de toro, las mollejas, el codillo al horno o el cachopo de retinto.

  • Dirección Calle del Padre Tena, 59. Azuaga

  • Localidad Azuaga

  • Teléfono Teléfono: 924 89 06 64

  • Horario Lunes cerrado. Mar-Dom: 8.00-1.00 horas.

  • Terraza

En La Dehesa, la carta de vinos recoge 27 referencias, seis DO, 21 tintos y siete vinos extremeños: cinco tintos y dos semidulces. En los postres, tarta de naranja y chocolate cremosa, jugosa y en su punto de dulzura, tarta de queso, pudding de castañas, torrijas con helado de leche merengada, natillas o flan de queso. El pan es de la zona, un bollito de rico sabor hecho en Azuaga.

