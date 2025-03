Lunes, 11 de julio 2022, 14:52 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Allí se come lo de siempre, y cuando decimos lo de siempre, es lo de siempre. Comida de la tierra, tradicional, y no le hace falta más. Jamón ibérico de bellota Dehesa de Extremadura, quesos extremeños de pasta dura y Torta del Casar, migas extremeñas, receta del pastor, con secreto ibérico, salteado de mollejas de cordero estofadas con níscalos de la Vera... No faltan guisos como su arroz caldoso de la Vega del Guadiana con pollo de corral y setas silvestres al aroma dela azafrán. Platos como la sopa de patatas, pucherete de perdiz, lomitos de cordero a la miel de la dehesa, compota de higos de La Vera, jabalí de la Dehesa de Extremadura estofado con higos secos y miel de las Hurdes, caldereta de cordero recental de Extremadura con pimientos secos al pimentón de la Vera...

El Parador Dirección Plaza de San Vicente Ferrer s/n

Localidad Plasencia

Teléfono 927 41 90 51

Horario 20:30 - 23:00

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? Consultar

