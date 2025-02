Hábitat Cigüeña Negra

Martes, 28 de junio 2022, 11:06 Comenta Compartir

«Los productos de nuestra finca llenarán de sabor tu viaje gastronómico», así se presentan desde Hábitat Cigueña Negra y no mienten. Se puede acudir al restaurante estando o no alojados en el hotel. En su asador, apuntan, «encontrarás una carta sencilla que homenajea a las mejores carnes de nuestra dehesa y a los mejores cortes para asar a la parrilla de nuestro cerdo ibérico de bellota y nuestra carne RETWAGYU, un cruce de razas Retinta y Wagyu producida en exclusividad en la finca y que no puede faltar en un viaje gastronómico por Extremadura».

Además, disponen de una tienda gourmet donde comprar embutidos ibéricos de bellota elaborados con cerdos alimentados en la dehesa, AOVE ecológico Cigüeña Negra y otros productos gourmet producidos en Extremadura y en Portugal.

Hábitat Cigueña Negra Dirección Ctra. Ex 205 Valverde del Fresno - Hervas, km 24, Camino de la Granja a 4 km

Localidad Valverde del fresno

Teléfono 676 82 91 72

Horario Siempre abierto

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? Consultar