'Sr. Pato', el nuevo restaurante de Mérida con vistas al Guadiana

Alba Baranda Viernes, 31 de mayo 2024, 11:08 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Parques de los patos hay en muchas localidades, pero no todas disponen de un restaurante que les hace un guiño. Ahora, desde el pasado 17 de mayo, Mérida tiene la suerte de tener a Sr. Pato, un establecimiento en el que su comida se puede acompañar de unas inmejorables vistas al río Guadiana.

Ubicado en la avenida José Fernández López, se trata de una especie de kiosko moderno en el que, además de las cristaleras desde las que se ven los patos y el puente Lusitania, una gran barra circular tiene el protagonismo. También cuenta con una vistosa cava de vinos con unas 60 referencias de varias regiones.

Ampliar Esta gran barra circular tiene gran protagonismo. J. M. ROMERO

En la cocina hay un equipo más poderoso que si Federer y Nadal jugasen juntos: Juanma Salgado como chef asesor y Samuel López como jefe de cocina. Tras tres años trabajando juntos, aseguran que no necesitan ni hablar para entenderse. Juanma, que lleva un año con la asesoría gastronómica de Moma Experience en Badajoz, recogió el guante del propietario, Roberto Sebastián, cuando le pidió darle una vuelta también a este negocio, anteriormente llamado María Castaña.

Ampliar Samuel López y Juanma Salgado. J. M. ROMERO

Así que, aprovechando el cierre temporal de Dromo, se ha lanzado también a esta aventura. Por su parte, Samuel, que vive y es de Mérida, era el jefe de cocina de Moma y llevaba mucho tiempo en carretera, así que fue la oportunidad perfecta también para él. «Quería seguir trabajando con Juanma y si es en mi casa, mejor. Además, me apetecía mucho trasladar su cocina a Mérida», expresa Samuel.

La carta la ha hecho Juanma desde cero con algunos de sus platos más icónicos, plasmando lo que a él le gusta comer, y más tarde la han pulido entre los dos, que comparten la misma dedicación y cuidado por los detalles. Son platos informales, pensados para compartir y cocinados con un objetivo: «que la gente vuelva por inercia porque aquí se está y se come bien».

Ampliar En su salón interior cuenta con capacidad para 75 personas. J. M. ROMERO

Para conseguirlo, trabajan con muchas sugerencias que redondean la experiencia. De la carta destacan sus buñuelos de queso de cabra con salsa de membrillo, su gofre de patata con pulled pork y huevo a baja temperatura o su ensaladilla ibérica con torreznos, entre otras delicias. Tienen un horno Josper, en el que queda de diez el pulpo, la pluma, el entrecot... E incluso cuentan con un par de arroces, ostras Gillardeau y un jamón ibérico de bellota que cortan al momento. Eso sí, por ahora el pato es el 'señor dueño' y no está en el menú. «Tuvimos dudas y bromas, pero finalmente decidimos que el pato no se come», indica Juanma. Próximamente contarán con un menú del día de mercado, en el que seguro que no falta un plato de cuchara, pues Samuel es amigo de los fuegos lentos.

Ampliar Este gofre de patata con pulled pork es uno de los platos estrella. J. M. ROMERO

Ampliar Ensaladilla ibérica con torreznos y escamas de pimentón. J. M. ROMERO

En cuanto a los postres, el cocinero emeritense ganó –junto a Kiko Sayago– el primer premio de repostería en el VIII Certamen Nacional de Gastronomía, por lo que no hace faltar explicar que se le dan muy bien. Ofrecen un flan cremoso de vainilla; una tarta de queso fluida; otra de yuzu y merengue tostado, y un bizcocho caliente de chocolate, avellanas y caramelo.

Sr. Pato Dirección Avda. José Fernández López

Localidad Mérida

Horarios Cerrado lunes. De martes a domingo de 12.00 a 01.00 am. Cocina: de 13.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 00.00 h.

Teléfono 924 535 371

Terraza Sí

Ubicado en el mismo sitio en el que estuvo Altair -recordado por su estrella Michelin-, Sr. Pato cuenta con capacidad para 75 personas en sala, un salón privado para 25 más, una terraza pegada a un parque infantil con doce veladores y un salón exterior para eventos con vistas al río, con alrededor de ocho opciones diferentes de menús para grupos grandes.