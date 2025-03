José Luis Paniagua, sumiller de Atrio, premiado en la gala Michelin

Alba Baranda Martes, 26 de noviembre 2024 | Actualizado 27/11/2024 12:50h. Comenta Compartir

No pasaba ni una hora del inicio de la gala Michelin cuando Extremadura recibió una sorpresa. Era el momento de conocer el Sommerlier Award 2025, un importante distintivo que se entrega por segundo año consecutivo y que premia a los profesionales del vino. «Pone en valor a una persona importantísima, que nos acoge, nos da cariño, cuida de la bodega, nos atienda y muchas veces hace que el restaurante sea destino», indicó Quim Vila, fundador y propietario de Vila Viniteca, y encargado de entregar el galardón.

En el momento de leer el sobre, Vila se quedó unos instantes en silencio y acto seguido se le escapó un: «'¡No me lo puedo creer!». Después, exclamó que el Sommerlier Award 2025 era para José Luis Paniagua, del restaurante cacereño Atrio. Mientras el protagonista se fundía en abrazos con Toño Pérez y José Polo, Vila confesaba que este fin de semana, Paniagua le había servido unos vinos maravillosos. Un rato después, Atrio revalidaba su tercera estrella Michelin.

Ampliar Algunas de estas 37.000 botellas mimadas por Paniagua tienen siglos de antigüedad.

Ya en el escenario, Paniagua, visiblemente nervioso y emocionado, aseguró que no se lo esperaba. «Venía tranquilo y me he encontrado con esta sorpresa». Con orígenes en Palomero, este experto del vino es cacereño y se formó en el hotel Ritz de Londres, desde donde llegó a Atrio en el año 2010. «Para quien no me conozca, soy una persona normal y sencilla, trabajando en una casa única y excepcional. Soy de Cáceres y nunca pensé que una persona de Cáceres que ha trabajado de sommelier incluso fuera de España, pudiera volver a su casa. Así que puedo decir que soy profeta en mi tierra», indicó tras recibir la chaquetilla negra y un nuevo distintivo más para el triestrellado Atrio.