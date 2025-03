Emotion Burger: «Alta cocina dentro de una hamburguesa»

A. Baranda Viernes, 17 de mayo 2024 | Actualizado 18/05/2024 09:03h. Comenta Compartir

Es tal la fiebre por la hamburguesas que hasta los más experimentados chefs se están pasando a este sector, convirtiendo platos de alta cocina, con salsas caseras y combinaciones inimaginables en las llamadas 'hamburguesas de autor'. Es el caso de José María Fernández Sánchez, un cocinero de 46 años, originario de Madroñera que, tras mucho tiempo cocinando en reputados restaurantes nacionales, decidió volver a su región y abrir un gastronómico. «No encontraba un local que me cuadrase y entonces mi hermano me dijo '¿Por qué no abres una hamburguesería?'. Él, que es un forofo de la hamburguesa siempre le da buena nota a las que yo hacía en casa, así que me animó y me eché hacia adelante», detalla.

Así nació 'Emotion Burger', «porque lo que más he sentido durante la creación del proyecto han sido emociones... Buenas y malas, pero muchas emociones al fin y al cabo», expresa José María. Durante los seis meses que ha durado la reforma del local, este cocinero se ha dedicado a desarrollar desde cero todas las recetas, ya que, según asegura, hay «alta cocina dentro de sus hamburguesas». Por ejemplo, para conseguir la hamburguesa de pollo ha tenido que hacer más de 20 pruebas. Además, tiene una con mogote ibérico ahumado y una salsa barbacoa hecha con cerezas del Jerte.

Emotion Burger abrió el 1 de mayo en la calle Doctor Fleming de Cáceres y su propietario indica que ya tienen lista de espera los fines de semana. Todas las carnes tienen un mínimo de maduración de 40 días, las salsas se sirven en mesa, algunas burgers se ahúman, otras llevan foie, torreznos y hasta higos de Almoharín. Porque José María tiene muy en cuenta a los productores y proveedores locales y regionales.«La gastronomía pasa por que los restaurantes seamos sostenibles», asegura.

El establecimiento cuenta con dos espacios diferenciados entre sí y capacidad para unas 40 personas. Mientras este proyecto recién arranca, a José María no se le han esfumado las ganas de abrir el restaurante que tenía en mente, para el cual ya tiene todo el recetario hecho. En algunas elaboraciones, incluso, ha contado con la ayuda de los profesores del Basque Culinary, donde él se formó y cambió su concepto de la cocina.

Emotion Burger Dirección C/ Doctor Fleming, 4, planta menos 1 (junto a Universidad Popular)

Localidad Cáceres

Horario Miércoles y jueves por la noches. Fin de semana: comidas y cenas.

Teléfono 613 114 582

Terraza No