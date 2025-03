'Casa Marce II by Ana': amor, barrio y cerveza fresca en Badajoz

Alba Baranda Miércoles, 27 de noviembre 2024, 20:38 Comenta Compartir

El once de noviembre no es solo una fecha marcada por la suerte del cupón de la ONCE; también ha sido el inicio de un ilusionante proyecto en la barriada pacense de la estación: 'Casa Marce II by Ana'. Este nuevo restaurante es mucho más que una extensión del emblemático 'Casa Marce'. Es el reflejo de la unión personal y profesional entre Marce y Ana.

El primero, Marcelino Mayoral Solís, ya es conocido entre los pacenses y lectores de estas páginas gastronómicas. Pero ¿quién es Ana? Para empezar a hablar de ella, primero hay que hacer una presentación formal. Su nombre completo es Ana María Dios Rodríguez. Y para saber la relación que tiene con Marce no hay más que ver cómo se miran.

Ana y Marce llevan un año y medio juntos, pero son de la misma barriada desde pequeños. «Siempre he soñado con tener un proyecto en mi barrio, en la estación», confiesa él que, según cuenta Ana, era su mejor cliente, ya que ella regentaba un supermercado también en esta zona. «Llevaba muchos años comprándome verduras». Y un día, entre puerros y calabacines, surgió el amor.

«Estamos los dos locos. Una tarde, paseando, vimos el local, nos gustó y nos lo quedamos. Lo hemos comprado y reformado. Todo a medias», detalla el mítico hostelero. Ana dejó su negocio, se lio la manta a la cabeza y se lanzó a la restauración sin nada de experiencia. «Pero no importa porque es una todo-terreno, lleva la voz cantante en este nuevo espacio. Lo mismo atiende y sirve, que echa una mano en la cocina», describe Marce, que por ahora solo está allí para los desayunos. A media mañana, regresa a su restaurante de la plaza de los Alféreces.

Una de las principales diferencias con el primer 'Casa Marce' es que el nuevo ofrece desayunos a partir de las ocho de la mañana (excepto los lunes, que cierra). Además, de martes a sábados está abierto durante todo el día. Se ubica justo al lado de pabellón deportivo El Vivero, por lo que atiende a un goteo continuado de deportistas, padres, espectadores... «En la primera semana han pasado por aquí 7.000 personas», asegura Marce que, entre sus dos negocios, emplea a 22 personas en total.

«Estamos al lado del campo de fútbol, así que no falta una buena ración de panceta, como debe ser». Además, trabajan los fines de semana con algunas sugerencias interesantes y sigue primando, al igual que en los Alféreces, el pescado frito (calamares, pijotas boquerones, chocos...) y los productos extremeños de primera, como la pata de jamón ibérico de Maldonado que es santo y seña de la casa.

Han incorporado, además, alguna novedad en formato tapa, como la de torta de la Serena, de foie o de callos con tomate. En la parte líquida, Marce es fiel a Cruzcampo, ya que lleva muchos años sirviendo cerveza de bodega. Tiene menos gas, aunque su principal secreto es que cuenta con mucha rotación. «Gastamos unos diez barriles a la semana», comenta.

Decorado con tonos verdiblancos y hojas, Casa Marce II ofrece un comedor íntimo, mesas altas y dos amplias terrazas, con capacidad para unas 300 personas en total. Todo esto, gestionado con el mismo espíritu de cercanía y calidad que caracteriza a Marcelino. Para él, abrir este segundo local en su barrio es un sueño cumplido. Para Ana, es el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos e ilusión. Juntos están demostrando que con pasión y complicidad, todo funciona mucho mejor.

