Sánchez usa el resultado vasco como revancha contra Feijóo tras el fiasco de las gallegas

Nunca pensó que de las elecciones vascas pudiera sacar excesivo rédito nacional. Así como afrontó las gallegas del pasado febrero con la esperanza, luego frustrada, de poder constatar que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se viera resentido e igual que enfoca las ... catalanas del 12 de mayo como una oportunidad para legitimar su apuesta por la amnistía al 'procés', Pedro Sánchez no se planteó los comicios celebrados en Euskadi este domingo como un acontecimiento relevante para el devenir de la legislatura y eso explica que se volcara en ellos mucho menos que en los anteriores y de lo que lo hará en los que vendrán. Sin embargo, a toro pasado, la dirección del PSOE sí hizo una lectura de los resultados favorable a sus intereses y negativa para la oposición.

El mensaje con el que, la misma noche electoral, compareció la portavoz del partido, Esther Peña, ya apuntaba en esa dirección. «Queremos felicitar al señor Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a equivocarse. Anunció un cambio de ciclo político tras las elecciones generales del pasado 23 de julio que nunca llegó a producirse. Lo repitió tras las elecciones gallegas pero la gaviota popular ha vuelto a volar demasiado bajo», ironizó. Este lunes, en su comparecencia tras la reunión en la que la ejecutiva socialista, presidida por Sánchez, analizó el nuevo escenario político, incidió en la misma idea. Y se congratuló, además, de que que el 89% de los votos emitidos (en realidad, no llega al 88%) fueron dirigidos a dar apoyo a partidos del bloque de la investidura, mientras que el PP quedó en una posición «irrelevante», con un 9,2%.

El discurso trata de diluir otra realidad que en la formación no se oculta: que aunque haya motivos para felicitarse por el hecho de que su candidato, Eneko Andueza, no solo mantuviese la posición sino que subiera dos escaños, el PSE está en tan solo un 14% del voto, y que es EH-Bildu (32,5%) quien ha demostrado mucha mayor capacidad de atracción del voto joven y del voto progresista que pierde Podemos.

Peña insistió en que los socialistas vascos están en una posición determinante que ahora van a «hacer valer» en el futuro Gobierno de coalición con el PNV y elogió el liderazgo de Andueza, al que atribuyó el mérito de resistir en un contexto de polarización en el parecía que sólo existían dos partidos y lo puso de modelo a seguir en otros territorios.

Trabajo por hacer

La subida del PSE –que pasa de 10 a 12 escaños– compensa la pérdida de cuatro diputados nacionalistas y permite reeditar la actual coalición de Gobierno con mayoría absoluta; algo que las encuestas no daban por seguro. Pero la dirigente también admitió que hay trabajo por hacer y dio a entender que la idea es aprovechar su posición de fuerza en el nuevo ejecutivo – en la pasada legislatura ocupaban tres consejerías de once– para ganar terreno a Bildu y llegar a donde ahora no llegan.

Fuentes de la ejecutiva aseguran que, más que exultante, Sánchez se mostró este lunes «relajado». «Este es el resultado por el que habríamos firmado hace 15 días: el PNV más débil, pero sin sorpaso de Bildu; nosotros más fuertes; Sumar entra, aunque sea por la mínima, y gana la partida a Podemos y el PP se queda casi como estaba, no entierra a Vox y no puede condicionar la gobernabilidad». Y todo a escasos días de que comience la campaña catalana.

Frente a la crítica del PP de que Sánchez no hace sino engordar a quienes quieren romper España, los socialistas replican que con ellos la pulsión secesionista no ha hecho más que decrecer. El apoyo a la independencia en el País Vasco está en mínimos históricos: un 22% según el Sociómetro, el CIS vasco, y un 13% según el Deustobarómetro. Peña hizo hincapié en que Bildu, a quien en esta ocasión, concluida ya la contienda electoral, no echó en cara la falta de condena a ETA, no ha logrado hablar de tú a tú al PNV con un discurso identitario sino con uno social centrado en la sanidad, la vivienda o el mercado laboral y replicó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que la víspera había definido el ascenso de la izquierda abertzale como una «mala noticia» para el conjunto del país: «¿Quieren decir -dijo en alusión al número de votos obtenido por la formación– que en Euskadi hay 350.00 etarras?».