Bildu bate todas sus marcas pero no logra el 'sorpasso' al PNV

Pello Otxandiano y Arnaldo Otegi aseguraron el viernes que este domingo EH Bildu iba a obtener los mejores resultados de su historia, que estarían más cerca de los 30 que de los 20 escaños y que superarían los 300.000 votos, una cifra récord. ... Las previsiones se cumplieron y la coalición rompió ayer todos sus techos. Pero, aun así, se quedó a un paso de la gloria.

El esperado 'sorpasso' al PNV no se produjo, pero por poco. El empate a 27 escaños supone un logro inédito para la alianza liderada por la izquierda abertzale, que ha sabido absorber prácticamente todo el voto que se movía en el entorno de Podemos y Sumar. Lo sucedido este 21-A representa un espaldarazo a la estrategia diseñada en los últimos años por sus dirigentes. Además, ha sido la fuerza más votada en Álava y Guipúzcoa, todo un triunfo simbólico.

Los resultados de EH Bildu se mueven entre la comparación con lo sucedido en 2020, e incluso en convocatorias anteriores, y las expectativas creadas a lo largo de esta campaña, en la que no pocas encuestas auguraban que superaría al PNV en escaños e incluso votos. Un horizonte que al final no ha podido alcanzar.

Respecto a hace cuatro años, Otxandiano mejora en seis escaños los resultados de Maddalen Iriarte. Los 27 asientos en el Parlamento suponen la cifra más alta en toda su historia. Que EH Bildu estuviese peleando por los 30 escaños se hubiese considerado una quimera hace solo unos años. Lo mismo que rebasar los 300.000 votos. La noche podía haber sido incluso mejor para la coalición soberanista. Cuando el escrutinio superaba el 80%, llegaba a los 28 escaños, hasta que el PSE-EE le arrebató un acta por Guipúzcoa. No sería descartable que, incluso, el voto de los residentes en el extranjero se lo devolviese.

Su techo a la hora de sumar papeletas habían sido las 277.000 de 2012, poco después de su legalización y antes de que irrumpiese Podemos. Llegar a los 341.000 demuestra que EH Bildu ha sabido calar en sectores de la sociedad que hasta ahora le estaban vedados. Con un discurso centrado en cuestiones como la defensa de los servicios públicos y el desgaste del sistema vasco de salud y aparcando otras más identitarias, EH Bildu ha ampliado su base social.

Otro dato a tener en cuenta es la distancia de votos con el PNV. En las últimas convocatorias los jeltzales les sacaban una ventaja que casi siempre superaba los 100.000 votos. Y eso en el mejor de los casos. En esta ocasión se mueve alrededor de los 30.000.

Las capitales

Los resultados de EH Bildu se sustentan sobre todo en Guipúzcoa, un territorio en el que se ha convertido en hegemónico, como se demostró en las municipales y forales del año pasado. La campaña activada por el resto de partidos para tratar de desgastar a la coalición soberanista recordando lo ocurrido cuando estuvo al frente de las principales instituciones guipuzcoanas entre 2011 y 2015 no ha surtido efecto. La formación de Arnaldo Otegi ha demostrado tener una enorme fortaleza y parece no tener techo en Guipúzcoa, donde ha sacado once de los 27 escaños. Ha ganado incluso en feudos socialistas como Eibar y Zumarraga.

EH Bildu también ha conseguido otro objetivo. Ser la fuerza más votada en Álava. Si en 2016 sacó cinco escaños y en 2020 se fue a seis, ahora ha llegado a ocho y rozando el 30%, seis puntos más que hace cuatro años. El triunfo en este territorio tiene un importante valor simbólico porque era por donde se presentaba Otxandiano como cabeza de lista. Solo Vizcaya, donde el PNV sigue demostrando su enorme fortaleza, se le resiste. Sigue recortando terreno, pero sigue teniendo un agujero importante en Bilbao, donde el PNV le ha superado por casi 30.000 votos. Los jeltzales también les han doblegado en San Sebastián, pero en Vitoria ha sido por primera vez la primera fuerza.