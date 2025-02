Vox se erige en la «alternativa real» del cambio tras el 23-J

Evitar a toda costa que el PSOE pueda reeditar el Gobierno de coalición de los cuatro últimos años. Ese es el mensaje que repiten insistentemente ... en Vox para recriminar al PP haber ofrecido investir a Pedro Sánchez si el candidato socialista resulta ser el más votado tras el 23-J. Los de Santiago Abascal insisten en que a lo que aspiran tras las generales es a que no solo se produzca un cambio de Ejecutivo y de sillones en la Moncloa, sino a «modificar las políticas que han traído la ruina a toda España».

Así se manifestó el propio Santiago Abascal ayer desde Guadalajara, donde protagonizó un mitin de campaña por la tarde en el que recriminó a los populares «asumir las herencias del socialismo». También reprochó a Génova haberse puesto ya a «repartir ministerios y vicepresidencias» –en alusión a cómo Alberto Núñez Feijóo ha deslizado que pretenden nombrar a una vicepresidenta de su propio partido–. También elevaba el tono contra Sánchez, a quien acusó de «haberse agarrado al poder cuatro años como una garrapata».

Asimismo, el líder vasco lanzaba una advertencia respecto al optimismo mostrado por Ferraz de cara al 23-J en la última semana, quien insiste en lanzar el mensaje de que «la remontada aún es posible». «Nos hiela la sangre escuchar al PSOE hablar de sorpresas». Antes Abascal concedió una entrevista en el programa 'Sin Complejos' de EsRadio y dejaba claro que si la derecha radical accede a la Moncloa echarán por tierra todas esas leyes de Sánchez que, a su juicio, resultan «nocivas» para el interés general de los españoles. Además, Abascal afirmaba que en Bambú 12 tienen la «conciencia muy tranquila» por cómo han obrado respecto a los pactos con los populares. «Tenemos la conciencia tranquila por haber cumplido el mandato de las urnas del 28-M».

En este sentido, el dirigente vasco apuntaba que su partido en la Región de Murcia «no puede admitir un pacto en los mismos términos que en 2019, cuando, además, los murcianos nos han dado en esta ocasión una confianza mayor». Se trata de la única comunidad, junto a Aragón, donde la derecha radical y el PP aún no han alcanzado un acuerdo.

El líder de la derecha radical sostiene que Vox «tiene la conciencia tranquila por haber cumplido con el mandato de las urnas tras el 28-M»

El portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, también insistía ayer desde Málaga en que Vox ofrece «una alternativa muy distinta de la propia alternancia que otros quieren» –aludiendo al PP, aunque sin mencionarlo–. El dirigente de la derecha radical trató de arengar a las masas recordando que solo «quedan ocho días para acabar con una de las peores páginas de nuestra historia reciente» y afirmó con rotundidad que, si de Vox depende, el PSOE no gobernará. «Nos preocupa mucho que el PP no haya entendido todavía que no se puede estar ofreciendo pactos a Sánchez si lo que queremos es acabar con Sánchez», apuntaba el portavoz en la Cámara Baja tras decir también que «no es suficiente cambiar de rostros, sino que hay que acabar con sus políticas»

Ley nacional de lenguas

Una de las propuestas que los de Abascal hicieron pública ayer de cara a la crucial cita del 23-J es la de una ley nacional de lenguas. Según el presidente del partido, sería una forma de que «lo que se ha acordado en regiones como la Comunidad Valenciana o Baleares llegue también a otros puntos de España. «La alternativa no ha llegado a Galicia, a Cataluña y no ha llegado a mi tierra, el País Vasco. La libertad tiene que llegar a todos los lugares y sino se consigue hacer con la legislación actual habrá que cambiar las leyes», apuntó el líder de Vox.