El verificador: verdades y falsedades del cara a cara

Empleo

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, señaló que Sánchez era el tercer presidente que menos empleo había creado durante su legislatura. Sánchez, por su parte, aseguró que su Gobierno había creado más empleo que nunca. Ni uno ni otro acertaron del todo en sus afirmaciones. Los datos de la Seguridad

Social revelan que durante los ocho años de gobierno de José María Aznar (1996-2004) la afiliación aumentó en casi 4,5 millones de personas, por lo que la afirmación de Sánchez no fue verdad. Pero tampoco es cierto que -como dijo Feijóo- el actual presidente sea uno de los que menos empleo ha creado, ya que se sitúa a la par que el gobierno de siete años de Mariano Rajoy (2011-2018), cuando el empleo creció en 1,72 millones de personas, una cifra ligeramente inferior a la de Sánchez.

Precio de los alimentos

Feijóo reprochó al presidente Sánchez que los alimentos han subido de precio un 30% en su legislatura. Sin embargo, los datos del INE indican que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 27% desde enero de 2020 hasta mayo de 2023, tres puntos menos de lo que dijo el líder de la oposición durante el debate, que redondeó la cifra.

Inflación

Sánchez argumentó que la inflación se ha disparado en España solo debido a la guerra de Ucrania, ya que cuando estalló el conflicto (febrero de 2022) la tasa era del 2%. Esta es una afirmación falsa porque ya en el mes de enero de 2022 el IPC estaba en el 6,1%. La inflación comenzó a repuntar en septiembre de 2021, cuando ya se situó por encima del 4%, por la salida de la pandemia y el 'boom' del consumo. Eso sí, tocó su máximo con la guerra de Ucrania ya en curso, en julio de 2022 cuando llegó al 10,8%. Actualmente la inflación en España es el 1,9%, según los últimos datos del INE.

Pensiones

Sánchez reprochó a Feijóo que su partido votó en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Sin embargo, el PP votó a favor de dicha revalorización en el marco del Pacto de Toledo, y el único partido que votó en contra fue Vox. Lo que es cierto es que el PP votó en contra de la última reforma de las pensiones, que incluía además la subida de las cotizaciones que pagan las empresas por sus trabajadores.

Ley 'solo sí es sí'

Feijóo argumentó que un profesor fue condenado a 6 años de prisión por abusar sexualmente de varios menores. Con la ley del 'solo sí es sí' su condena quedó en solo un año y está en libertad, y este dato es verdadero.

Violencia de género

Sánchez aseguró que Vox no firmó el pacto de género, cuando el partido de Abascal no tenía representación en ese momento en el Congreso. El partido que entonces no lo firmó fue Podemos. Feijóo tuvo razón en esto y Sánchez mintió.

Reforma laboral

Sánchez reivindicó durante su intervención que la reforma laboral ha conseguido reducir la tasa de temporalidad al mínimo histórico del 14%. Una cifra exacta según los últimos datos de Seguridad Social e incluso ligeramente más alta que la presentada por el gabinete de estudios Funcas, que habla de una tasa de temporalidad en mayo del 13,2%.

Crecimiento económico

Feijóo echó en cara a Sánchez que España es el último en crecimiento económico de la eurozona. Un dato que no es del todo correcto, ya que Eurostat revela que nuestro país es actualmente uno de los que más está creciendo (+0,6% en el primer trimestre frente al -0,1% de la media de la eurozona). Lo que sí es cierto es que España ha sido uno de los últimos países del bloque en recuperar su PIB prepandemia, algo que acaba de alcanzar cuando las principales potencias llegaron a ello en el tramo final de 2022.

Subida de las hipotecas

Feijóo aseguró que la subida del euríbor hasta el 4% en junio implica subidas de las hipotecas de 300 euros al mes para las familias que firmaron a tipo variable. Hay que tener en cuenta que depende del año en que se firmó y de cuánto se haya amortizado, pero si se piensa en una hipoteca media basada en un préstamo de 150.000 euros a 25 años y un interés de euríbor más 1%, la cuota subirá de 625 a 877 euros si la revisión es anual, es decir, más de 250 euros al mes o 3.000 euros al año.

Deuda pública

El candidato del PP indicó que en la legislatura de Sánchez la deuda pública ha aumentado un 16%, frente al 8% de la media de la Unión Europea. Los datos del Banco revelan que el endeudamiento de las Administraciones Públicas era de 1,23 billones de euros en enero de 2020, mientras que en el pasado mes de abril -últimos datos disponibles- alcanzó los 1,52 billones, alrededor de un 22% más en valores absolutos en estos tres años y medio, por lo que el dato de España es incluso mayor del aportado por Feijóo. Sin embargo, no es el doble que el aumento de la deuda en la UE, ya que en el bloque la deuda ha aumentado un 22% en este periodo y un 21% en la eurozona.