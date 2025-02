Entre el traje de presidente de la UE y la camisa del PSOE

No todos los días de campaña de Pedro Sánchez han sido ni serán tan intensos. La decisión de restar importancia a unos mítines que habrían ... exigido mucho esfuerzo de movilización a su partido tras el golpe del 28-M para centrarse, en cambio, en programas o podcast de gran audiencia, ha permitido al presidente del Gobierno conciliar, en algunas de las últimas jornadas, sus responsabilidades profesionales con la vida familiar.

También ha podido sacar pequeños ratos libres para hacer algunas de las cosas que más le gustan y oxigenan: algo de deporte (ha pasado de correr a hacer salidas en bici con su mujer, Begoña Gómez, y sus escoltas); algo de música (es oyente de Radio 3 y dice que uno de sus descubrimientos más recientes es el artista Bronquio) o, incluso, ver alguna serie (según dijo en el podcast de la Generación Z 'La pija y la quinqui' está viendo 'No me gusta conducir' de Borja Cobeaga con su hija Ainhoa). Pero hoy no es uno de esos días.

07:30. Amanecer en Bruselas

El día ha amanecido temprano. Sánchez ha dormido en Bruselas, adonde viajó el domingo por la tarde tras protagonizar un acto del PSOE en Barcelona. Tiene que participar en la cumbre entre la UE y los países del Caribe y América Latina, uno de los hitos de la presidencia española del Consejo Europeo. Es un encuentro auspiciado por España y Portugal que no se producía desde 2015 y el jefe del Ejecutivo, que concede a la política internacional y a su propia proyección global un papel sustancial, no se lo quería perder bajo ningún concepto, aunque el compromiso, de dos días de duración, le obligará a volver a subirse al avión a media tarde para participar en un mitin en Huesca y retornar a última hora a la capital europea.

08:30. El espejo de Alcaraz

Antes de participar en la cumbre y en los actos que la rodean, Sánchez tiene una cita en 'Las mañanas de RNE' con Íñigo Alfonso, desplazado hasta Bruselas para la ocasión. Desde el estudio improvisado en su hotel, el presidente asegura que es «un placer» estar en la radio pública, aunque no la ha pisado en cuatro años. De su última entrevista electoral quedó una de esas frases que han servido a la oposición para construir una imagen negativa del 'sanchismo'. «¿Pero la Fiscalía de quién depende?», dijo cuando el periodista cuestionó que tuviera competencia en la materia como para comprometerse a traer a Carles Puigdemont a España para ser juzgado.

El jefe del Ejecutivo hace todo lo posible por transmitir optimismo pese a las encuestas. Ayer tuvo tiempo de deleitarse con la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Se bebió «todas las entrevistas que dio» tras derrotar al serbio Novak Djokovic. Cuando le preguntan si tiene intención de quedarse en su escaño en caso de perder el 23-J replica contundente: «Es como si a Alcaraz ayer se le pregunta, con todos los respetos, qué va a hacer si no gana la final. No, no. Vamos a jugar el partido, lo vamos a ganar y cuatro años más de políticas progresistas en mi país».

14:50. Sandwiches rápidos

El día no ha dado para una comida propiamente dicha. La mañana ha transcurrido entre la participación del presidente en un foro empresarial, un encuentro de los jefes y Estado y de Gobierno de los países del CARICOM, la Comunidad del Caribe y la preparación de discursos. Antes de saludar junto al presidente del Consejo, Charles Mitchell, y la de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a los jefes de las delegaciones que participan en la Cumbre UE-CELAC, Sánchez solo ha podido picar unos sandwiches en 20 minutos con su equipo.

Con él se encuentran el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el responsable de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha; la de coordinación de la presidencia europea, Aurora Mejía y la directora general de Asuntos Exteriores del gabinete, Emma Aparici. En su intervención, el jefe del Ejecutivo afirma que ve posible firmar el tan ansiado acuerdo comercial con Mercosur este semestres. Antes ha hecho un alto para reaccionar ante la prensa a la polémica electoral del día: el «patinazo» de Feijóo con las pensiones.

20:00. Mitin en Huesca

Sánchez se quita el traje institucional y se enfunda el del partido. Si tenía pensado cenar con alguno de sus homólogos europeos o latinoamericanos no podrá ser. El domingo su equipo de estrategia electoral decidió que había que hacer el sobresfuerzo de celebrar más mítines, tras una primera semana de campaña marcada por la decepción que causó en el PSOE el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Dicen que hay siete u ocho escaños en provincias medianas que bailan y pueden ser decisivos. Uno de ellos emerge en Huesca, donde actúa esta noche. Otro en San Sebastián, en disputa con Sumar, adonde acudirá el martes. Su cena será a bordo del avión que el PSOE ha contratado 'ex profeso'. Nada de avivar críticas por el uso del Falcon a seis días de la votación.