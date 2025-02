Sumar avisa al PSOE de que no basta con decir «lo malos que son en la derecha» Íñigo Errejón confía en que la coalición de izquierdas será «clave» para la reedición del Gobierno de coalición

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 12 de julio 2023, 21:09 Comenta Compartir

En Sumar nunca han ocultado que el único camino para llegar a La Moncloa pasa por un eventual acuerdo con el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición si dan los números. Pero esa necesidad no frena que desde la coalición que lidera Yolanda Díaz hayan empezado a arreciar las críticas hacia la estrategia electoral de Pedro Sánchez en esta campaña. «Hasta ahora ha creído que bastaba con salir a empatar e incidir en lo malos que son en la derecha», afirmó este miércoles el líder de Más País y número cuatro de la formación en la lista de Madrid, Íñigo Errejón.

El representante de Sumar, en declaraciones a los medios, defendió que la coalición de izquierdas «es la clave» para la remontada del «bloque progresista». Por ello, Errejón fía parte de las esperanzas de los suyos al debate a cuatro que organizará RTVE el 19 de julio, 48 horas antes del cierre de campaña, y al que ha sido invitados los representantes de los cuatro principales partidos, aunque el PP aún declina la asistencia de su representante.

El líder de Más País cree que si Díaz hubiera participado en el cara a cara entre los candidatos de PSOE y PP del pasado lunes –que tildó de «bochornoso»– «las mentiras de Feijóo no hubieran salido impunes». «Vamos a mostrarlo muy nítidamente en el debate a cuatro. No se trata solo de no retroceder, se trata de avanzar y tener un gobierno mejor», insistió Errejón.

El líder de Más País –una de las 16 organizaciones que forman parte de Sumar– insistió en que el cara a cara fue una «gran ocasión perdida» para el país y acusó a Feijóo de «intentar meter en el armario» al líder de Vox, Santiago Abascal, al que ya asigna el puesto de vicepresidente de un Gobierno presidido por el candidato popular. «La formación que dice que hay que retroceder en derecho de las mujeres va a tener un papel absolutamente decisivo si depende de Feijóo, es decir, si le dan los votos», zanjó.

Por su parte, la líder gallega no tuvo actos de campaña este miércoles –tampoco los tendrá hoy– por motivos de su «agenda ministerial», como explican desde su equipo. Díaz ha lanzado una cuenta de whatsapp con la que responderá con audios a las dudas, sugerencias y mensajes que le envíe la ciudadanía sobre su candidaturas y propuestas para los comicios del 23-J.

La propia vicepresidenta animó este miércoles en un vídeo difundido en sus redes sociales a enviarle mensajes a través de esta aplicación de mensajería, en el número 672765324, y promete que irá contestando a todos ellos.

Temas

Íñigo Errejón