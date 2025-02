Sánchez y Feijóo se juegan el todo por el todo

«Si la encuesta está bien hecha, hoy ya no hay indecisos»

Se ha convertido en lugar común que el hecho de que el voto sea cada vez menos fiel y haya ganado volatilidad multiplica el número de indecisos en la recta final hacia las urnas; indecisos que, se proclama, pueden rondar hasta el 30% del electorado dificultando la anticipación de las tendencias electorales. El equipo de GAD3 niega la mayor: sitúa como mucho, y en los compases iniciales de la campaña, en el 10% la cifra de quienes no saben si van a ir a votar y a quién lo harán en el supuesto de que acaben acudiendo a las urnas; pero «esta última semana ya no hay indecisos», zanja María Martín Revuelta, responsable de Comunicación de la consultora. No los hay no porque no existan electores que duden, sino porque una encuesta «bien hecha» debe de ser capaz de extraer luz de la información que recibe de los encuestados. Aunque siempre haya un resquicio para ese elector o electora que por motivos impredecibles cambia de parecer camino de la mesa electoral.