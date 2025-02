Sánchez dice que no variará su estrategia porque denunciar los pactos con Vox es un «servicio público» El presidente del Gobierno alega, tras su cuestionada actuación en el cara a cara con Feijóo, que no le mueve el electoralismo sino los «principios»

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 12 de julio 2023, 17:22 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez ha dejado este miércoles claro lo que ya el martes apuntaban desde su equipo, que pese a los pobres resultados que logró con su estrategia en el cara a cara del lunes con Alberto Núñez Feijóo, no tiene intención de hacer grandes cambios. El presidente del Gobierno ha alegado, en una comparecencia en Vilna (Lituania), donde ha participado en la cumbre de la OTAN, que independientemente de que tenga o no réditos electorales, considera que hace un «servicio público» denunciando los pactos con Vox y sus consecuencias.

«Me considero un presidente con principios, lo creo de verdad; con principios y fuertes convicciones y, evidentemente, me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron durante el debate. Y me rebelo cuando escucho blanquear un partido machista y los pactos que están firmando en muchos territorios de nuestro país -ha argumentado- y me rebelo con el uso descarnado de algo que derrotamos en 2011».

Los ánimos de los socialistas se vieron muy afectados después de constatar que lo que habían concebido como un acontecimiento decisivo y un punto de inflexión para acortar sustancialmente la ventaja del PP se convertía en una oportunidad perdida. Pero en Moncloa y en Ferraz se niegan a asumir, al menos en público, que el fiasco se debiera a una mala preparación del debate, a una subestimación del adversario, a la falta de reflejos de su líder o tan siquiera a que tuviera un mal día. Culpan a Feijóo, al que acusan de anegar el debate con mentiras, e incluso a los moderadores por no haber intervenido.

Miedo al escenario andaluz

Su objetivo ahora es presentar al mismo dirigente político al que durante meses han tachado de «insolvente» como un hombre «frío» ( «de mirada intrigante», dicen incluso) capaz de usar las peores artes para destruir al rival. Así aspiran a cortocircuitar el intento de los populares de captar el voto útil de los moderados y evitar que se repita el escenario de Andalucía, donde Juanma Moreno logró hace poco más de un año una mayoría absoluta que ningún sondeo predijo. Por eso también insisten en que Vox ya «le ha ganado la batalla ideológica al PP».

Sánchez insistió en plantear el 23J como una cruzada democrática. "A diferencia de otras elecciones, no nos estamos jugando solo la alternancia sino si España continua avanzando o nos vamos a meter en un túnel del tiempo", insistió.

«En muchas ocasiones me han escuchado decir que hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en la mentiras, la manipulación y finalmente las maldades. Lo estamos viendo ahora y nos tenemos que indignar ante esa forma de hacer política», dijo también cuando se le preguntó por las declaraciones con las que Feijóo alentó hoy la idea de que desde Correos, dirigida por el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, se pueda estar tratando de obstaculizar la participación evitando que el voto por correo llegue a todo el que lo ha pedido.

El presidente del Gobierno reconoció que, en concreto, no conocía esas palabras del líder de la oposición pero las incluyó dentro de un 'modus operandi' que incluye la ausencia de condena frente al lema 'que te vote Txapote' - denunciado por Covite, la Fundación de Fernando Buesa y 22 víctimas de ETA como una «banalización del terrorismo» pero justificado por otras muchas víctimas- , por la que acusó a la derecha de «estar destruyendo lo más sagrado que tenemos que es la unidad» en torno a ese colectivo.