Sánchez agita ante los embajadores de la UE el sesgo «antieuropeista» de Vox

No había habido ninguna comparecencia de Pedro Sánchez desde que este martes el PP alcanzó en la Comunidad Valenciana su primer pacto de Gobierno con Vox desde las elecciones del 28 de mayo. Hasta hoy. El jefe del Ejecutivo convocó en el Palacio de la Moncloa a los embajadores de los veintisiete países miembros de la UE para presentar, a apenas dos semanas vista, en el salón Barceló, el de las grandes ocasiones, las prioridades del semestre de presidencia española del Consejo, condicionado ahora por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. Y dado el foro evitó una referencia directa al asunto. Pero sí se permitió una reflexión genérica. «La mayor representación de fuerzas antieuropeístas - dijo a preguntas de la prensa- es una mala noticia».

Aunque algunos en el PSOE se muestran escépticos sobre la posibilidad de que este asunto logre activar al votante de izquierdas en los próximos comicios, en la dirección del partido sostienen que a Feijóo «no le saldrá gratis» y, pese a no querer hacer del miedo a Vox el eje central de su campaña, tienen intención de subrayar al máximo todos los contrastes entre la España que representa la ultraderecha y la que simboliza la socialdemocracia, aun de la mano de unos socios de los que, al margen de tropiezos como el que hoy protagonizó el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, en su defensa del papel desempñado por Bildu esta legislatura, ahora intentan desligarse.

El jefe del Ejecutivo evitó incidir demasiado sobre la alianza de PP y Vox, entre otras cosas, para no ser apercibido por la Junta Electoral Central por aprovechar el ámbito institucional para hacer declaraciones partidistas, como esta misa semana le ha ocurrido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Pero su respuesta casa con esa estrategia. «Si algo hemos aprendido durante estos años de pandemia y de guerra en Ucrania es que lo que tenemos que hacer para ser más fuertes es unirnos el conjunto de los estados miembros. Tener movimientos políticos que cuestionan o niegan desafíos como cambio climático o la respuesta conjunta al cuestionamiento de las fronteras y la seguridad europea es -insistió- una mala noticia».

En su intervención inicial - en la que marcó como objetivos básicos de la presidencia de turno de la UE la reindustrialización de Europa y su autonomía estratégica abierta; la adaptación medioamietal; la consolidación del pilar social, y el refuerzo de la unión («Se acabaron las reflexiones binarias sobre el poder de China y de EEUU; Europa puede y debe convertirse en el gran arquitecto del nuevo orden mundial», dijo -, Sánchez ya se había referido al antieuropeísmo, pero más bien para expresar su confianza en la capacidad de resistencia de las instituciones comunitarias.

«Más fuertes»

Lo hizo cuando recordó crisis pasadas, la financiera, la del Brexit, y recientes, la del conflicto en Ucrania. «Han sido muchas las voces que han augurado o el final del proyecto europeo o su debilitamiento. Sin embargo, Europa ha sido más fuerte», subrayó.

Los socialistas pudieron comprobar en las elecciones autonómicas y municipales que el perfil internacional de Sánchez no tiene, a la hora de ir a votar, el pese que a ellos les gustaría. Pero en Moncloa lo siguen reivindicando como un activo y el presidente no renuncia a jugar esa baza (esa y la de su manejo del inglés frente a un Feijóo que no lo habla).

Aunque tuvo que suspender la presentación de las prioridades de la presidencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (con exigencia del PP de por medio) este jueves tuvo ocasión de exponer una agenda que, subrayó, se ha trabajado a lo largo de todo el pasado año con los distintos «actores políticos» e instituciones, lo que debería ser garantía de que no se verá alterada ni siquiera en caso de que se produzca un cambio de Gobierno. El semestre español tiene apuestas propias, como el refuerzo de los lazos con América Latina, pero también retos heredados: la guerra en Ucrania, la reforma de las reglas fiscales o el pacto de migración y asilo.