Sánchez admite que debió corregir «antes» la ley del 'solo sí es sí'

De las «mentiras» a las «rectificaciones»

En un momento de la entrevista en 'El hormiguero', el presentador Pablo Motos cuestionó a Pedro Sánchez si no cree que la gente piensa que les trata como a tontos cuando dice que no miente sino que cambia de posición. El jefe del Ejecutivo trató entonces de justificarse: «Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar». Y lo que él, arguyó, ha hecho es «rectificar» como, según apuntó, hicieron «bien» otros expresidentes del Gobierno, casos de Adolfo Suárez con la ilegalización del Partido Comunista y Felipe González con la entrada en la OTAN.