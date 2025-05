Feijóo acepta un cara a cara con Sánchez el 10 de julio en Atresmedia Los populares no descartan celebrar antes otro debate electoral con siete partidos, aunque el PSOE dice no tener esa propuesta

Cristina Cándido Martes, 27 de junio 2023 | Actualizado 28/06/2023 09:34h.

La normativa a nivel nacional no obliga a celebrar debates electorales entre los candidatos -de hecho, en la anterior convocatoria de comicios generales en 2019 apenas los hubo-, pero los cara a cara entre los principales aspirantes a ostentar la presidencia del Gobierno se han convertido en un clásico televisivo de las campañas. En esta ocasión, sin embargo, y a falta de solo diez días para el pistoletazo de salida, las posiciones entre PP y PSOE no pueden estar más enconadas.

Mientras, por un lado, el PP fue el único partido de los convocados por RTVE que no asistió este martes a la reunión para discutir los detalles de los debates previos al 23-J, de otro lado desde Génova se abrían a celebrar un cara a cara entre Feijóo y Sánchez que, a priori, sería el próximo 10 de julio; eso sí, en Atresmedia. Una propuesta que este grupo televisivo hizo ya a finales de mayo -aunque la fecha quedaba abierta- y que el PSOE también ha aceptado, según fuentes socialistas, aunque lamentando que el Partido Popular «esté rechazando el resto de debates que están pidiendo los medios».

Los populares, además, tampoco descartan estar en otro debate en el que participen PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu, es decir, a siete bandas. Una opción de la que «toman nota» en el grupo mediático, que anteriormente había propuesto hacer un segundo debate entre las cuatro primeras fuerzas políticas a nivel nacional.

Según fuentes populares, el motivo de decidirse por Atresmedia es que fue el primero en proponer el cara a cara, el 29 de mayo. «Entendemos que el PSOE, ávido de debates, aceptará hoy mismo la propuesta. Por ello, esperamos iniciar las conversaciones para acordar los términos de los mismos lo antes posible», insistían las mismas fuentes.

La opción de RTVE, fuera

La opción del cara a cara en Atresmedia parece cerrar del todo la puerta a la presencia de Feijóo en RTVE. Este martes, de hecho, Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, puso en tela de juicio la neutralidad del director de informativos de la cadena pública, al que se ve como «parte de la estrategia del PSOE». En este sentido cuestionó que la negociación para abordar los debates –realizada siempre entre partidos– se retomara en dicha televisión después de que el PSOE decidiera no acudir a la reunión propuesta por el PP.

«Nosotros citamos al PSOE a una reunión el lunes pasado a la que optó por no acudir rompiendo la negociación. Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos», dijo Pons.

Por su parte, RTVE ha asegurado que no ha recibido ninguna carta de las formaciones políticas, más allá del comunicado del señor González Pons, para concretar las posibilidades de realizar uno de los debates que, en la misma tarde de ayer, se habían remitido a la JEC, tras haber sido informado el consejo de administración la tarde anterior. La dirección de Informativos de RTVE señala haberse puesto en contacto con todos los partidos para conocer su disponibilidad a la realización de debates en sus diferentes formatos. En el caso del llamado cara a cara, se ha dirigido al PP y al PSOE con idéntica voluntad de servicio público. La insistencia y la premura con la que se ha actuado viene determinada por la complejidad de organización que requiere la emisión de un debate de estas características.

Además, la dirección de RTVE señala que respeta las estrategias electorales de los partidos políticos y que es «desconocer la naturaleza de la televisión pública estatal presumir la intención de interferir en las negociaciones que tienen PSOE y PP para la gestión del debate cara a cara, como se desprende del prejuicioso comunicado del señor González Pons». El ente público adirma que «RTVE, no solo es neutral, sino plural esencialmente y, sobre todo, independiente profesionalmente, y a estos efectos, sin reproche alguno de los organismos encargados de velar por la limpieza de los procesos electorales».