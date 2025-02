Alberto Núñez Feijóo tuvo conciencia de que había ganado el debate mano a mano con Pedro Sánchez cuando comprobó la reacción «en la calle», de ... donde dicen los suyos que extrae la energía para no flaquear nunca. El líder y candidato a la Moncloa del PP luce seguro, este sábado de mitin en Logroño, de que ganará el 23-J y de que sobrepasará los 160 escaños para intentar gobernar sin atarse a Vox.

-¿Estarán los 2,6 millones de papeletas enviadas por correo a las urnas el día de las elecciones?

-Yo espero que sí. Es lamentable que le moleste al Gobierno que pidamos que se vote. Y es curioso también que Correos haya respondido con más refuerzos, cuando lo tenía que haber hecho desde hace más de un mes. Pero si no, pediremos amparo a la Junta Electoral. El voto no es un objeto postal, es un derecho constitucional.

-¿Cuándo acudirá a la Junta?

-Los sindicatos llevan cuatro años advirtiendo del desmantelamiento de Correos, de la inoperancia de sus directivos y de unas pérdidas de mil millones. Lo único que pido es que garanticemos que todas las personas que han solicitado el voto por correo lo puedan ejercer. Y en el caso de que, llegados a las últimas 48 horas observemos que todavía quedan no digo centenares de miles, sino cientos de votos sin llegar a los domicilios, pediremos ese amparo a la Junta Electoral. Yo soy un amplificador de las preocupaciones de la plantilla de Correos y de la falta de transparencia de los datos oficiales.

-¿Y no se equivocó al manifestarse como lo hizo si luego tuvo que aclarar que no hablaba de un pucherazo?

-Yo no hablé de un pucherazo y no tuve que aclarar nada.

-Se ha interpretado que estaba cuestionando la fiabilidad del sistema.

-Yo soy dueño de mis palabras, las interpretaciones torticeras se las dejo al Gobierno. He sido presidente de la compañía. Sé de gestión de Correos bastante más que el Gobierno, y lo digo sin falsa humildad. No quiero que se quede ni un solo español que ha solicitado el voto por correo sin poder votar. Porque no son abstencionistas, han solicitado votar y el Estado no es capaz de cumplir sus obligaciones de facilitarlo.

-¿Es inoperancia, como acusa, o cree que hay algo más?

-No puedo pensar que sea una cuestión intencionada, porque entonces estaríamos con el Código Penal abierto.

-A una semana del 23-J, ¿dónde sitúa la cifra mágica de escaños para gobernar en solitario?

-Solo hay una posibilidad para que haya un Gobierno sólido, de que no haya un Gobierno de coalición, que es entregar la papeleta al Partido Popular, que es la que garantiza que no haya más 'sanchismo', más independentismo, más populismo de Podemos. ¿Cuántos escaños necesitamos? La mayoría absoluta son 176. ¿Podemos gobernar sin partidos que exijan entrar en el Gobierno con algunos escaños menos? También se puede. Pero por primera vez en democracia hay un candidato que quiere ser presidente aunque pierda las elecciones y hay otro que dice que no puede serlo si las pierde.

-¿Se la jugará con una horquilla de 160-165 diputados?

-Sí. Entiendo que es mi deber si los españoles votan mayoritariamente a mi partido y tenemos más votos que el PSOE y Sumar. Y supongo que el autor del «no es no» y del «qué parte del 'no' no ha entendido» no volverá a las andadas si el PP consigue 160 escaños. Porque sería la tercera vez que Sánchez lo haría.

-Si gana, ¿su primera llamada de esa noche va a ser a Sánchez para pedirle que se abstenga?

-Sí.

-¿Antes que a los demás?

-Correcto.

-¿Realmente piensa que los barones socialistas, incluso Felipe González, van a presionar a Sánchez para que le deje gobernar?

-No voy a poner a nadie en el disparadero, lo único que le digo al PSOE es que si él gana, yo facilitaré la investidura para que no dependa de los independentistas. A partir de ahí, tendrá que decidir si va a bloquear España otra vez. Los socialistas llevan toda la campaña basando su estrategia en el pacto del PP y de Vox. No hay otra cosa. Y partiendo de que son dos partidos distintos, ellos y Vox tienen una confluencia de intereses.

-¿De verdad habría socialistas más dispuestos a facilitar su investidura que a impedirla?

-Cuando analizamos la demoscopia hay entre un siete y un 11% de electores socialistas que van a votar al PP. A mí me interesan estos, porque estos son los que van a facilitar el cambio en España. Sé que hay dirigentes del PSOE que no están de acuerdo en gobernar a cualquier precio, los mismos que no estaban de acuerdo con Sánchez cuando provocaron su caída en 2016. No han cambiado.

-¿Y sus acuerdos locales con Vox no pueden haber disuadido a simpatizantes del PSOE que los deploran?

-Yo no he firmado nunca nada con ellos. Pido a los votantes de Vox, exvotantes del PP, que vuelvan a casa. Porque si vuelven a casa, vamos a gobernar. Y si no, podemos bloquear el país.

-¿Se irá si acaba perdiendo?

-(Sonríe) Imagínense que les contesto. Sería una contradicción que advertirían en su crónica. A veces intento esquivar el tiro.

«Una regla razonable»

-Insiste en alertar contra el bloqueo. Pero especulemos con un escenario tan envenenado como para que la opción final sea una repetición electoral como a la que apunta Murcia.

-La gente que ha votado a Vox en Murcia se ha dado cuenta de que está dispuesto a bloquear la gobernabilidad. Vox ha votado con el 'sanchismo'. En Valencia no nos llegaba con nuestros votos para superar a la izquierda y necesitábamos el sí de Vox, como en Extremadura. Si me basta con tu abstención, no tiene sentido que entres en mi Gobierno. Es una regla bastante razonable.

-La pregunta es si usted llevará hasta el final ese órdago.

-España no merece otro bloqueo y el PSOE debería repensarlo, porque puede impedirlo. Yo no quiero pactar con Vox, lo he dicho por activa y por pasiva. Y hay muchas soluciones para no pactar con Vox. Que se abstengan partidos en el Congreso o que Vox facilite el Gobierno del que gane para acabar con el 'sanchismo'. Y en ese escenario nos vamos a mover. Por eso, ahora que todavía estamos a tiempo de evitar un bloqueo, lo que tenemos es que ir a votar. Yo le pido el voto a los votantes socialistas. ¿Cómo no se lo voy a pedir, si yo estoy más próximo a la Constitución que el 'partido sanchista' y sus aliados? Les aseguro que tengo un enorme interés por centrar la política española y que no quiero pactar con Vox. Ellos me pueden dar la llave para evitar ese tipo de pactos y a ellos me dirijo.

-¿Ofrecerá un acuerdo programático Santiago Abascal si necesita su abstención?

-Sería mi obligación, pero con líneas rojas. ¿Cuáles? Las líneas rojas de la mayoría de los españoles que han votado en las urnas. No se puede negociar el Estado autonómico, no se puede negociar la violencia machista, no se puede negociar la evidencia del cambio climático. No, el Estado no se negocia. ¿Cómo voy a negociar yo con la violencia machista? ¡Si Igualdad dependió de mí durante dos legislaturas en Galicia! ¿Cómo voy a negociar el cambio climático? Lo que tengo es que hacer cosas sensatas, no cosas insensatas como ha hecho el Gobierno.

-¿Y estaría dispuesto, en ese eventual marco negociador, a cederle a Vox la presidencia del Congreso?

-Eso es una pregunta tan de futuro…, yo vivo el presente. Y si estoy diciendo que no quiero pactar con Vox, no me voy a contradecir.

-¿Si usted gobierna la violencia machista se va a llamar violencia machista?

-Hombre, es como se llama. Me gusta mucho más el término violencia machista que violencia de género.