-¿Cuál será su primera decisión si llega a la Moncloa?

-Reducir el número de ministerios, de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y ... asesores. Reformar el impuesto a la renta con el compromiso de bajar la tarifa a los de menos de 40.000 euros. Y bajar temporalmente el IVA del pescado, de la carne y de la conserva.

-¿Qué sospecha alberga cuando anuncia una auditoría de las cuentas públicas?

-Una cosa es lo que está contabilizado y otra cosa son los compromisos de gobierno. Tenemos que analizarlos, analizar bien las cuentas de la Seguridad Social o las previsiones de gasto comprometidas por parte del Gobierno. Tenemos que analizar bien las haciendas públicas en las comunidades, ya que hay algunas que están sin capacidad de conseguir crédito en el sistema bancario; ver cuál es el estado de gastos de todos los organismos autónomos y de los entes públicos empresariales. Y con esto les diré a los españoles cuál es la situación de las cuentas y del paro.

-¿Qué va a hacer con los fijos discontinuos?

-Vamos a decir cuántos tenemos en España porque el Gobierno lo sigue negando. La última estadística afirma que hay más de 430.000 fijos discontinuos pero no está actualizada. ¿Vamos a acabar la legislatura con esta opacidad? Yo le diría a los españoles 'oiga, hay 600.000 o 700.000 ciudadanos que no están en el paro, pero que, sin embargo, no tienen un trabajo indefinido, tienen un contrato fijo discontinuo que puede ser camarero los fines de semana en un restaurante. Éste es el 'sanchismo', igual que el 'sanchismo demoscópico' se llama Tezanos.

-¿Usted se habría abstenido en la votación de la reforma laboral, dado que no la va a derogar?

-Sí, pero había que estar allí entonces. Lo habría hecho porque mantiene el tronco y lo esencial de la reforma laboral anterior y porque llegaron a un acuerdo los sindicatos y la patronal. Ahora, ¿la reforma laboral actual en España es perfecta? No. Vamos a ver si la podemos perfeccionar y la podemos actualizar un poco.

El «'sanchismo'» del PNV»

-El PNV abomina de sus pactos con Vox. ¿Lo da por perdido o es una pose?

-La única posibilidad de mejorar la economía vasca, de volver a hablar de una política energética, de una política industrial, es el PP. Lamentablemente, votar al PNV en este momento no lo es porque ha pedido el voto para mantener el 'sanchismo'.

-Va entonces también a por el voto del PNV.

-No, el PNV ha ido a por el voto del PP y en muchos casos lo ha conseguido.

-Quiere entonces que le vuelva ese electorado.

-Lo que les pregunto a los vascos es ¿la política económica de Sánchez es buena para Euskadi? Yo digo que no. El PNV dice que sí. Elijan. Los dos partidos tienen muchas más coincidencias en política industrial, en política energética y en política económica y, sin embargo, el PNV está mucho más cómodo con Sánchez, probablemente porque gobierna con el PSOE de Euskadi. Pero eso no significa que a los vascos les interese que haya un Gobierno de Sánchez en Madrid. Yo quiero dirigirme a esos vascos.

-¿Qué relación le gustaría mantener con el Govern catalán?

-Espero que el presidente de la Generalitat tenga el máximo respeto a las leyes vigentes en Cataluña y cumpliendo las leyes nos podemos hablar y ver con la frecuencia que considere oportuna. ¿Negociando el Estado y negociando las leyes? No. Yo no voy a negociar el Código Penal con el presidente de la Generalitat. Lo negociaré en el Congreso y no voy a aceptar que aquello que afecte a todos se decida solo con uno.