Un cara a cara lamentable

Llevaban semanas mirándose de reojo y se encontraron cara a cara en un plató de televisión. Un encuentro crucial al que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se entregaron a fondo. Sin otra mediación que sus propuestas, una vez comprobado que el mínimo espacio de ... entendimiento entre ellos se ha reducido a la nada gracias a los compromisos ya pactados y ejecutados entre PP y Vox. Si había alguna duda, quedó confirmado de inmediato que el terreno para entenderse era inexistente. Ninguna novedad por ese lado. La credibilidad de cada uno de los interlocutores estaba medida y pesada de antemano, aunque anoche se esforzaron en consolidarse. Cada uno a su manera, con su acción política demostrada, apuntando a un futuro inmediato que se concretará la misma noche de las elecciones, el 23 de julio.

El debate se había estructurado en torno a cuatro bloques temáticos que tocaban las principales áreas de interés. El presidente desgranó los logros de su Gobierno. El líder popular contraatacó afirmando que Aznar y Rajoy tuvieron mejores resultados. Si Sánchez preguntaba por Vox y la eliminación del concepto de violencia machista, Feijoo recurría a la ley del 'solo sí es sí' y a los violadores en libertad, o a los acuerdos con Bildu y ERC. Para obviar las preguntas sobre su asociación con los de Abascal -»Ya empezamos con la cantinela de Vox»-, el líder popular incluso sacó a la palestra el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. ¿Pactará el PP con Vox? Bueno…

Según el presidente del PP si su partido recibe los votos necesarios, Vox no entrará en su hipotético Gobierno. «Intentaré hablar con el PSOE; si no quiere, hablaré con Vox y con cualquier partido constitucionalista». Y en varias ocasiones volvió a plantear la abstención en favor de la lista más votada. Sánchez le recordó lo sucedido en Extremadura, comunidad en que los socialistas fueron los que recibieron mayor apoyo ciudadano y que ya gobierna el PP con la ultraderecha. Feijóo regateaba de continuo preguntas conflictivas insistiendo en su discurso sobre ETA. «Vox no es un partido constitucionalista, señor Feijóo», le espetó Sánchez. «Su programa electoral va contra 25 artículos de la Constitución».

En el apartado internacional y a preguntas sobre cual será su postura en relación a Marruecos, Feijóo se refirió más al independentismo catalán que a concretar sus propias intenciones respecto al Magreb. Y en política exterior, aseguró que consultará siempre con el Congreso de los Diputados.

En resumen, pocos planes concretos de futuro esbozados por el líder de la oposición. Lo mejor de Sánchez fue su propia reivindicación: «Soy un político limpio, autónomo y libre». Por su parte, Feijóo destacó por tirar balones fuera cuando la pregunta había sido perturbadora, recurriendo incluso a temas superficiales. Del Poder Judicial, mejor no hablar…

Sencillamente, el debate de anoche en Atresmedia no fue el mejor debate. Mejor dicho, uno de los peores