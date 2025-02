La Junta Electoral amplía el voto por correo hasta las 14 horas de este viernes

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 20 de julio 2023 | Actualizado 21/07/2023 07:32h. Comenta Compartir

La avalancha del voto por correo y los esperables problemas logísticos de localizar a más de 2,6 millones de electores en plenas vacaciones estivales y con centenares de miles de españoles fuera de sus domicilios habituales finalmente forzaron este jueves a alargar los plazos para registrar el sufragio postal en las oficinas de Correos. La Junta Electoral Central (JEC) amplió el tiempo límite para depositar el voto postal, que acababa hoy a las 22 horas, hasta las 14 horas del viernes. La JEC, que ya había prorrogado un día el plazo original que debía haber acabado el 19 de julio, aceptó la petición de Correos de apurar la votación postal hasta solo 43 horas antes de la apertura de los colegios el domingo.

Eso sí, la JEC, dado el estrecho margen, exigió a la empresa pública «extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos». La pasada semana, el PP y Vox también habían reclamado alargar las votaciones en las sucursales postales.

La propia entidad pública en su solicitud a la JEC reconoció lo apuradísimo de los plazos con esta nueva prórroga, al punto de que admitió que en ningún caso logísticamente el plazo se hubiera llevar más allá de la primera hora de la tarde del sábado porque ello pondría poner en riesgo que en algunos lugares de España las papeletas lleguen a las mesas electoral el día de la votación.

La petición de Correos de llevar hasta el viernes las votaciones en las oficinas se debió oficialmente «para facilitar la gestión de las reexpediciones de las documentaciones electorales a las personas que indicaron en su solicitud una dirección de entrega y luego han pedido recibir su documentación electoral en otra dirección». Esta situación se ha dado sobre todo porque desde Correos se informó de que se entregarían las papeletas en los domicilios requeridos entre el 3 y el 16 de julio) y que, al no recibido la documentación en el tiempo prometido y haberse marchado de vacaciones, han pedido un nuevo envío a otra dirección.

Y es que los 2.622.808 votantes que reclamaron votar por correo, este jueves por la mañana todavía había 170.000 personas que todavía no habían recogido la documentación electoral de las sucursales, después de que los carteros no lograran localizarles en los domicilios designados para ellos en dos ocasiones, tal y como marca la legislación.

Además, según los sindicatos este jueves todavía el 9,1% de los solicitantes del voto postal, unos 263.000 electores, no había ejercido su derecho aunque miles de estas personas sí que tenían ya en su poder el 'pack electoral'. No obstante, ese dato no es oficial y no se conocerá exactamente cuánta gente se ha quedado finalmente sin votar por correo hasta que el ente público lo anuncie una vez acabado el plazo este viernes.

Problemas al notificar

Diversos responsables de Correos, que esperan que finalmente el número de solicitantes del sufragio postal que se queden sin votar se reduzca «al mínimo» con el nuevo plazo fijado por la JEC, abundaron en que el «principal problema» detectado es que los solicitantes marcaron como lugar de entrega la residencia (vacacional o permanente) en la que estimaron que iban a llegar los carteros, pero las notificaciones se han hecho cuando ya se han marchado a sus lugares vacaciones o antes de llegar a los mismos.

También –explicaron desde el ente público- se han detectado algunos problemas en la entrega en los lugares de veraneo, donde los turistas son desconocidos para los vecinos y sus nombres no constan en los buzones en los que se podría dejar el aviso.

En cualquier caso, el martes por la noche Correos ya había enviado el 100% de la documentación de los más de 2,6 millones postales solicitados, cifra récord de cualquier cita electoral en España.

Las centrales sindicales, sin embargo, han puesto el acento en la improvisación, en la falta de coordinación una vez se convocaron las elecciones y, sobre todo, en el retraso de la llegada de los refuerzos, tanto para atender las solicitudes en las oficinas, como para el reparto domiciliario o registrar los votos en las sucursales. De hecho, hasta el 15 de julio no se abrieron oficinas los fines de semana y no fue hasta el 11 de julio que Correos anunció la «formalización» de 19.400 «contrataciones de refuerzo».

Sea como fuere, y a pesar de los problemas existentes, este jueves se aceleró bastante la entrega y tramitación de votos en las oficinas con la decisión de Correos de ampliar hasta las 22:00 horas de hoy el horario en 654 de las 2.389 oficinas de la red de Correos. Todo ello al margen de que en el resto de las oficinas se mantuvo la ampliación de horarios que se viene aplicando desde el 13 de julio para que los electores podrán recoger el pack electoral si en su momento no se encontraban en su domicilio cuando el cartero pasó a dejárselo, y hacer efectivo de forma simultánea su derecho al voto.

«En todos los casos, si en alguna oficina hay personas esperando para ser atendidas cuando llegue la hora de cierre, se continuará atendiendo a todos los ciudadanos hasta que se deposite el último voto por correo», garantizó el miércoles el ente público en una nota.

