Feijóo cree que el debate no ofreció «ninguna novedad»

Fue el gran ausente pero también el más citado en un duelo televisivo en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz exhibieron complicidad ante un Santiago Abascal que reivindicó sus posiciones evitando abrir una brecha con su posible socio de Gobierno, según pronostican las encuestas. «Para no haber asistido fuí la persona más citada», afirmó este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siguió las intervenciones casi hasta al final de un debate que, en su opinión, no ofreció «ninguna novedad».

El candidato de los populares a la Moncloa, justificó de nuevo su ausencia, en la cita organizada por RTVE asegurando que no le parecía «razonable» que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta «debatiesen entre sí» sin que «estuviesen el resto de socios de la coalición», como ERC y EH Bildu. «¿Por qué Sánchez no quiere que esté Otegi o Junqueras? Los dos han dicho que le propondrán o condicionarán su apoyo siempre que haya un referéndum de autodeterminación en Euskadi y Cataluña», recalcó en una entrevista RNE.

Se preguntaba así si al jefe del Ejecutivo le daba «vergüenza» estar con el coordinador general de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, los líderes de Esquerra o «el partido de Puigdemont». Feijóo reiteró que el objetivo de los candidatos de PSOE, Sumar y Vox presentes en el plató «no es ganar las elecciones» sino que «el que las gane no pueda gobernar».

Tras las declaraciones sobre el previsible incremento de la tensión en Cataluña que hizo Abascal, posible socio de gobierno del PP para poder formar un Ejecutivo,gún pronostican las encuestas, el líder gallego afirmó que es preciso «rebajar todo tipo de tensiones». Aunque dejó de nuevo claro que si gobierna cumplirá su programa electoral y recuperará el delito de sedición, las penas por malversación y se tipificará el delito de referéndum ilegal.

Distancia con Vox

Feijóo, que exhibirá fuerza en el sprint final de la campaña con grandes mítines en los fortines del PP, reiteró su intención de gobernar en solitario. «No tengo interés en ponerme de acuerdo con Vox. Yo quiero gobernar si gano», subrayó, antes de incidir en que él ha pedido la abstención de los socialistas en una hipotética investidura.

Aseguró también que el PSOE «no tiene ningún problema en que Vox esté en el Gobierno». Es más, afirmó que ambas formaciones tienen «acuerdos» y han votado juntas para que el PP no gobierne «en seis alcaldías y en dos comunidades autónomas». «Lo que el PSOE no quiere es que el PP no gobierne», remachó.

«Prohibiré por ley celebrar elecciones en julio y agosto» Alberto Núñez Feijóo ha adelantado que si gana el domingo, prohibirá por ley celebrar elecciones durante los meses de julio y agosto a través de una reforma de la ley electoral. «Esto no es razonable», aseguró durante un mitin en Valencia acompañado del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mázón, y el vicesecretario de Institucional del P, Esteban González Pons. El líder gallego remarcó que la convocatoria electoral ha pillado a millones de españoles de vacacione, obligándoles a «interrumpirlas» para poder ejercer su derecho al voto. Lamentó igualmente el calor que acompaña a la campaña y se reafirmó en que «el objetivo de Pedro Sánchez era que hubiera pocos mítines y pocos actos, pero hemos hecho muchos mítines y actos; y también pretendía que se votara poco, pero España va a ir a votar a pesar de las dificultades y del calor».

