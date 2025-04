Feijóo acepta un debate con Sánchez y le reta a aclarar si gobernará de no ganar el 23-J

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 6 de junio 2023, 09:37 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo debatirá mano a mano con Pedro Sánchez, al menos una vez, durante la campaña electoral. El líder del PP recogió este martes el guante lanzado la víspera por el presidente del Gobierno como si de «un guion de una película de oeste», ironizó, se tratara porque, en ningún caso, se va a «esconder». Aunque dejó en el aire participar en más debates y en otros formatos a expensas de lo que «negocien» entre los equipos. «No tengo ningún problema en tener un cara a cara», afirmó en una entrevista en Onda Cero sobre una oferta con la que el PSOE busca meterle más presión.

Pero al dirigente gallego no legustan las imposiciones y mucho menos que le marquen los tiempos desde la Moncloa. «Los debates se negocian, no se obligan», advirtió. Y enmarcó el órdago de sur ival de celebrar un mano a mano cada lunes durante las próximas seis semanas en la dificultad que tiene Sánchez en hacer una campaña al uso, con mítines y actos a pie de calle y en su incapacidad también de «movilizar a su partido» tras el golpe recibido en las elecciones municipales y autonómicas. Esa es su lectura.

Los socialistas, sin embargo, no tiran la toalla y seguirán empujando para que haya más debates. Recuerdan unas palabras de Feijóo en 2016, antes de las elecciones de ese año, en las que, como presidente de la Xunta, aseguraba que el debate electoral «es obligatorio» y no «algo opinable». «Está muy bien que hable de uno pero nosotros lo que habíamos hecho es responder sí a todos», señaló, por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Visto el envite, el líder del PP subió la apuesta y retó al presidente a no presentarse a una investidura si no logra ser la lista más votada el próximo 23 de julio. «Yo no gobernaré si no gano las elecciones», reiteró Feijóo sobre un compromiso que ha defendido en numerosas ocasiones desde que cogió el timón del PP en abril de 2022. «¿Está dispuesto el señor Sánchez a aceptar que, si no es la fuerza más votada, deje en la investidura que sea presidente del Gobierno quien ha ganado las elecciones?», desafió a su oponente.

A 47 días de que se abran las urnas, y en previsión de que pueda llegar a la Moncloa antes de lo esperado, el dirigente gallego empieza ya a desgranar cuál sería su esquema de Gobierno. Muy crítico con la estructura «elefantásica» del Ejecutivo de coalición –ha llegado a pedir a Sánchez en numerosas ocasiones «eliminar ministerios»–, Feijóo anticipó que si el PP gobierna la próxima legislatura, suprimirá Igualdad y Consumo para meterlos dentro de otras carteras o volverá a unificar Seguridad Social y Trabajo en uno solo, al igual que Educación, Universidades y Cultura como hicieron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy. «En mi época –recordó– algunos ministerios de hoy eran subdirecciones generales».

Derogar leyes

El líder conservador también confirmó sus planes de derogar algunas de las normas que ha alumbrado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos como la ley de memoria democrática o la ley trans que sustituirá por otra, porque con la actual «es más fácil cambiarse de sexo que aprobar la Selectividad o sacarse el carné de conducir». Además de «ajustar» las leyes de eutanasia y educación –no explicó en qué términos–, y algunos aspectos de la reforma laboral por entender que aunque recoge en grandes líneas la que dejó Fátima Báñez, las añadidas por el Ejecutivo de Sánchez «van en contra de los trabajadores y de la competitividad de las empresas». También revertirá la supresión del delito de sedición y volverá a agravar la malversación.

«Es bastante evidente que el proyecto político de Feijóo es destructivo. Es derogar avances que hemos aprobado esta legislatura», censuró el titular de Presidencia Félix Bolaños, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. El que fuera hombre fuerte del presidente, emplazó al líder de los populares a aclarar con detalle «cuáles son los retrocesos con los quiere castigar a los ciudadanos».