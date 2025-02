Díaz cree que su electorado «puede estar disgustado» pero confía en la remontada

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 11 de julio 2023, 17:54 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

En Sumar hicieron este martes una lectura clara del debate: «Hay que tomarse en serio a Feijóo, es un gran adversario». Después de haber minimizado un cara a cara que considera «un duelo de zascas entre dos hombres», la candidata de la coalición de izquierdas, Yolanda Díaz, confía en que la remontada se produzca en la recta final de campaña.Todo pese a reconocer que parte de su electorado «puede estar disgustado» tras el evento organizado el lunes por Atresmedia.

Desde sectores de la coalición que encabeza la vicepresidenta segunda ya admitieron el lunes por la noche que el cara a cara no ayudó al bloque progresista a movilizar a sus bases, con un Sánchez «desfondado en determinados momentos» del debate ante un Feijóo que, reconocen, estuvo «más robusto» durante la pugna dialéctica. Todo pese a que Díaz le reprochó «soltar mentiras a una velocidad sonrojante».

Pero este martes tocaba hacer borrón y cuenta nueva, y Sumar centró su campaña en un acto de la líder gallega sobre feminismo en el teatro Pavón de Madrid. La formación sigue fiando su estrategia en intentar superar a Vox como tercera fuerza más votada para barrer el mayor número de diputados posibles, especialmente en circunscripciones pequeñas y medianas que podrían ser decisivas para evitar una mayoría absoluta de la suma entre PPy Vox, como pronostican las últimas encuestas. «El voto a Sumar es decisivo en muchas provincias para la asignación del último escaño. Nos lo estamos jugando», arengó este martes la formación a través de un correo dirigido a sus inscritos y en el que buscaban voluntarios para ejercer como apoderados el 23 de julio.

El otro objetivo prioritario pasa por frenar y revertir la transferencia de votos de su electorado al PSOE. Díaz, que defiende que el voto a Sumar «vale doble» en estas generales, animó este martes los suyos prometiendo «volcarse» en esta fase final de campaña. «Ayer no acabó nada, vamos a ganar las elecciones y la vamos a ganar juntos», zanjó durante una entrevista en La Sexta.

«Derechas cavernícolas»

En el acto de este lunes en Madrid, Díaz dibujó el 23 de julio una contienda entre la libertad y «la derechas cavernícolas». «A partir del 23 de julio vamos a decirle a los señores ultramontanos de la derecha y de Vox que la represión y la falta de libertades no van a ganar el próximo 23 de julio», zanjó en un escenario en el que estaba acompañada por la actriz Anabel Alonso; la portavoz de feminismo y LGTBi de Sumar, Elizabeth Duval; la exdiputada Clara Serra; la representante de la Cámara de Representantes de Colombia, Mafe Carrascal; y la activista salvadoreña Carolina Elías.

La vicepresidenta segunda, en un teatro Pavón que colgó el lleno en la puerta -varias decenas de personas aguardaron fuera durante todo el evento- alertó de la posibilidad de que un Gobierno de PP y Vox acabe deregoando algunos derehos como, citó, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. «Derogar leyes no es un verbo, es derogar parte de nuestras vidas», zanjó.

«El feminismo no está en guerra contra nadie a pesar de la insistencia del señor Abascal en repetirlo todos los días. Hay que caminar al feminismo del 99% porque cuando ganamos el país lo hacemos unidas, no divididas. La estrategia es clara, nos quieren dividir, no entremos en esa guerra en la que nos quieren hacer caer», añadió Díaz.

Temas

Yolanda Díaz