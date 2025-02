La queja de los convidados de piedra

Los toros se ven mejor desde la barrera, también en política. Y los candidatos ausentes del debate entre Sánchez y Feijóo no escatimaron en críticas desde sus cuentas de Twitter. La coalición de Yolanda Díaz fue la más activa. La líder de Sumar fue la ... primera en reaccionar reivindicando su ausencia. «La política es más que dos hombres intercambiando zascas. Tristemente hoy en el cara a cara hay muchos problemas que nadie abordará». A esta queja también se sumó su número cuatro, Íñigo Errejón, reclamando que los candidatos no dedicaran tiempo a hablar de controlar los precios del alquiler, de subir el SMI, de salud bucodental o reducir el tiempo de trabajo y Alejandra Jacinto, portavoz de Vivienda de Sumar, quien insinuó que «parece que la cosa va de inventarse datos, por eso no han querido que esté Yolanda Díaz».

La política es más que dos hombres intercambiando zascas. Tristemente hoy en el #CaraACaraAtresmedia hay muchos problemas que nadie abordará. pic.twitter.com/W7Izgh88Ch — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 10, 2023 Por Vox, Santiago Abascal lanzó dardos a ambos candidatos. «Hace cinco años que La Moncloa está ocupada por un personaje narcisista, agresivo y perturbado….Y a ese personaje peligroso el señor Feijóo acaba de ofrecerle una abstención para que pueda seguir gobernando. El señor Feijóo ofrece un pacto a Sánchez para evitar un pacto con Vox», tuiteó. Gabriel Rufián, portavoz de ERC contestó a las alusiones a los pactos con este mensaje: «Para esto la próxima vez invitáis a Esquerra y aBildu», indicó. Y añadió después: «Que alguien llame a Zapatero». Creo que los españoles ya hemos visto suficiente en este debate. Es preocupante. Hace 5 años que La Moncloa está ocupada por un personaje narcisista, agresivo y perturbado….

Y a ese personaje peligroso el señor Feijóo acaba de ofrecerle una abstención para que pueda seguir… pic.twitter.com/h5mCi0fbSL — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 10, 2023 Horas antes del debate, los candidatos de Vox y Sumar continuaron su campaña. Desde Palma de Mallorca, Yolanda Díaz volvió a insistir en que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo «está fuera de la realidad y de la diversidad» de España. La líder gallega volvió a retar al presidente del PP a mantener un debate sobre materia laboral, una cuestión que, afirmó, «no es capaz de entender cómo funciona». «Sé muy bien qué ajustes va a hacer, alargar la jubilación hasta los 70 años o de abaratar el despido. Le reto a que tenga, por lo menos la dignidad, de presentarse a las elecciones debatiendo sobre la reforma laboral», reiteró Díaz. En lo peor de la ola de calor que estos días azota el país, el equipo de la vicepresidenta segunda optó por seguir trufando la campaña de Sumar con medidas centradas en el cambio climático. Su portavoz, el eurodiputado Ernest Urtasun, reclamó la supresión de vuelos nacionales cuando exista una alternativa de transporte ferroviario, lo que supondría emular la estrategia desplegada en Francia y eliminar, por ejemplo, el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Una tesis de Díaz respecto al debate que, paradójicamente, coincide mucho con la esgrimida por Vox. La derecha radical, al igual que Sumar, quiso evidenciar ayer su malestar por haber sido excluidos del cara a cara entre los dos principales líderes del arco parlamentario. Según el presidente de Vox, se trata de «un debate bipartidista que no es representativo de la pluralidad de España». El dirigente criticó también a 'Atresmedia' por el formato escogido. Lo hizo, precisamente, en una entrevista concedida al programa 'Espejo Público' en Antena 3, que pertenece al mismo grupo organizador. Abascal sí tiene previsto participar en el debate entre los cuatro principales candidatos por RTVE –el líder de los populares no asistirá a este–.Abascal, además, no modificó su agenda de cara al 23-J y continuó su hoja de ruta prevista con normalidad. De hecho, trató de contraprogramar el debate con un acto para presentar «el programa cultural» de su partido y responder a la polémica sobre la censura.

