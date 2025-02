Sembrar en Murcia para recoger los frutos en Moncloa

El próximo presidente de la Región de Murcia se llamará Fernando López Miras. No lo duden. Lo será antes, este mismo lunes en la segunda y última votación de investidura, o después, tras una repetición electoral más que probable si Vox, finalmente, cumple su amenaza ... de no votar a favor del candidato del PP si rechaza incluirles en el futuro Gobierno autonómico. Síes a cambio de sillones. La 'nueva' política que llegó para cambiarlo todo también era esto.

Lo llaman 'chicken game', el juego del gallina. Ya saben, dos pilotos, cien metros de recorrido y un precipicio. Quien frene el último gana. El problema es que si uno espera demasiado puede ganar, sí, pero no matando, sino muriendo. Desde el fondo del precipicio. Y es que Murcia tiene mucho de 'chicken game'. López Miras, a sólo dos escaños de la mayoría absoluta, se ha negado en redondo a sentar a gente de Vox en su Gobierno al considerar que es un exceso. «Los ciudadanos no nos han elegido para esto. Persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir», lamentó ayer.

El candidato de Abascal, por su parte, ha hecho lo propio pero a la inversa: 'O nos sentamos en tu Gobierno o no tendrás nuestro sí'. «Usted tiene la responsabilidad de no ser esto el circo que ha creado Feijóo en la Región», denuncia el portavoz de Vox, José Ángel Antelo. Conclusión, o alguno de los dos se marca un 'María Guardiola' (futura presidenta extremeña que fue obligada por el PP a cambiar radicalmente de opinión quedando su imagen más que tocada) o habrá elecciones anticipadas.

Pero Murcia no será Extremadura, al menos desde la óptica del PP. Feijóo no cederá y menos teniendo el único cara a cara con Pedro Sánchez el mismo lunes por la noche. El sanedrín de Génova está decidido a sacrificar por ahora el Gobierno murciano al considerar que tiene muchas más cosas que ganar que perder el 23-J. Y es que al votante desencantado del PSOE se le convence marcando el terreno a Vox, no pactando con ellos.

Por partes. El PP sabe que, antes o después, Murcia volverá a ser gobernada por López Miras. No hay mayoría alternativa. Vox debe medir muy bien su órdago porque existe el riesgo más que probable de ser señalado como culpable de volver a tener que acudir a las urnas y, por ende, ser penalizado por los votantes (que se lo pregunten a aquel Ciudadanos de Albert Rivera, que en abril de 2019 tuvo 57 escaños y en diciembre, 10).

Si se confirma su portazo a Vox, Feijóo ganaría credibilidad después de salir tocado tras sus pactos con la extrema derecha en la Comunidad Valenciana y Extremadura. Su «no seré presidente del Gobierno a cualquier precio» se ha convertido en el 'leitmotiv' de su campaña. De ahí sus arengas por el voto útil, su obsesión por volver a convertir al PP en la casa común del centroderecha «para derogar el sanchismo».

Alberto Núñez Feijóo sabe que Murcia bien vale una Presidencia del Gobierno. Se trata de sembrar en Murcia para recoger frutos en La Moncloa. Es un 'win-win' de manual. Ganar o ganar. Si Fernando López Miras es investido presidente este lunes, lo hará sin Vox y, por tanto, el PP cantará victoria. Si, por el contrario, la investidura resulta fallida, nada de lágrimas ni lamentos. Alberto Núñez Feijóo suspirará aliviado mientras deja escapar una media sonrisa de satisfacción. Misión cumplida.