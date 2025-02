Abascal advierte al PP de que el bloqueo en Murcia se extenderá a Feijóo

A. Azpiroz Jueves, 20 de julio 2023, 22:38 Comenta Compartir

Vox mete presión al PP. Si como señalan la mayoría de las encuestas y los números no le cuadran a Alberto Núñez Feijóo para gobernar sin el apoyo de la formación de la derecha radical, se verá obligado a pactar, por mucho que lance guiños en campaña al PSOE de Pedro Sánchez y del 'no es no'.

La estrategia de Vox es clara. Sus principales dirigentes la han repetido por activa y por pasiva desde hace semanas. Se resume en que de ser decisivo Vox el PP sí o sí tendrá que reservar asientos en el Consejo de Ministros, tanto para Santiago Abascal como para otros miembros de su partido. Es lo mismo que ya ocurrió en Castilla y León, Comunidad Valenciana o Extremadura. Todos estos pactos los recordó ayer desde Murcia el líder de Vox. El escenario no fue casual. Esta es la única comunidad autónoma en la que PP y los de Abascal no han alcanzado un acuerdo de Gobierno ante la negativa de los populares a darles entrada en el Ejecutivo regional.

Sea estrategia electoral o no, el presidente de la formación derechista puso de ejemplo la situación en Murcia como lo que podría suceder tras el 23-J. Defendió que en las pasadas elecciones autonómicas su partido obtuvo casi el 18% de los votos y comparó este porcentaje con el 8% de Extremadura, en donde desde Génova se obligó a la hoy presidenta María Guardiola a ceder una consejería para hacerse con el bastión socialista. Desde Vox se insiste en que los números son tozudos y que el PP tendrá que ceder. Primero en Murcia y después en Madrid tras el 23-J. «Un partido como Vox, que obtuvo un 18% del apoyo en Murcia en las autonómicas del 28-M y que fue la primera fuerza en esta región en las últimas generales no se puede poner de perfil y convertirse en invisible para regalar un gobierno», afirmó ayer Abascal antes de terminar con todo un ultimátum a Feijóo: «Eso no va a pasar ni antes de las elecciones ni después».

Objetivo: ser decisivos

Los estrategas de Vox reconocen en privado que a consecuencia del sistema electoral y el auge que se vaticina del PP se perderán por el camino muchos de los 52 escaños que se obtuvieron en noviembre de 2019. No obstante, añaden las fuentes consultadas, el objetivo a batir es ser decisivos en un Gobierno de coalición con Feijóo. Entrar en el Gobierno sería un gran éxito pese a una posible pérdida de diputados, concluyen.

Temas

Elecciones Generales