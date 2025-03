El naufragio de Sumar deja herido el proyecto político de Yolanda Díaz

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 18 de febrero 2024 | Actualizado 19/02/2024 09:54h. Comenta Compartir

«Hoy para nosotros no es una noche fácil, el resultado no es el esperado, es un mal resultado y tenemos que reconocerlo. No hemos ... sido capaces de alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado». La candidata de Sumar, Marta Lois, encabezaba este domingo una ristra de caras largas en el hotel Peregrino de Santiago de Compostela, donde los de Yolanda Díaz seguían la noche electoral. Sus palabras, además, reflejaban lo evidente, que el proyecto político de la vicepresidenta segunda se había estrellado en su propia tierra al no conseguir superar el umbral mínimo del 5% de los votos requeridos para obtener representación. Una derrota «sin paliativos» que llena de incógnitas el proceso de conversión de la formación magenta en partido tradicional y a poco más de un mes del primer congreso de su historia.

El objetivo pasaba, como ocurrió en las generales del 23-J, por ser «decisivos» para evitar una victoria del PP y formar parte de un Ejecutivo de coalición. Pero ni siquiera su candidata, Marta Lois, ungida por la propia Díaz y que antes del inicio de la campaña electoral dejó su cargo de diputada y portavoz de la formación en el Congreso, consiguió asiento en el parlamento gallego. La fragmentación en el espacio político ha pesado en el resultado, pero al final no ha sido el factor decisivo El 30 de diciembre, la militancia de Podemos Galicia votó en contra del preacuerdo alcanzado con Sumar, lo que supuso una papeleta más de la izquierda en los colegios electorales. El exlíder de los morados, Pablo Iglesias, llegó incluso a pedir el apoyo para el BNG, como «único voto útil» para expulsar al PP de la Xunta. Noticias relacionadas Feijóo apuntala su liderazgo con una holgada mayoría en Galicia que descalabra al PSOE Juan Carlos Viloria Primer juicio a Sánchez La visión de los 'bloqueiros' como el partido que podía decantar el Gobierno gallego para la izquierda parece haberse extendido a los electores del espacio político, a tenor del resultado. Según una encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, el trasvase de voto de Sumar a la formación que encabeza Ana Pontón habría sido del 47,3%. Superados por Vox En 2020, la coalición formada por Podemos, Anova e IU, cosechó 51.630 votos, quedando fuera del parlamento gallego con el 3,94 % de las papeletas.Sin embargo, el resultado de anoche es aún peor para Sumar y para los morados. Incluso si ambos unieran sus votos ni siquiera superarían a Vox. Podemos, en cambio, concurría a la cita sin tanta presión como Díaz. La idea era sostener un primer 'round' del ciclo electoral, con la mira puesta en las europeas. Pero con poco más de 3.800 votos pasan a la irrelevancia en el tablero político gallego.

