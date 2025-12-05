El PSOE de Cáceres pide la construcción «urgente» de un centro de salud en el Junquillo

El PSOE de la provincia de Cáceres ha arrancado la actividad de campaña para las elecciones en Extremadura del 21-D en el barrio ... del Junquillo de la capital cacereña, donde se han trasladado para conocer algunas de las principales demandas de los vecinos, entre las que se encuentra la creación «urgente» de un centro de salud que al que puedan acceder las cerca de 2.000 personas que viven en este barrio.

Desde allí, el secretario general provincial y número uno de la lista electoral por Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado el derecho de la ciudadanía de la provincia al acceso a una sanidad de calidad.

«He estado estos días recorriendo la provincia y puedo decir claramente que lo que tenemos en el ámbito sanitario es un trampantojo, que lo que tenemos son fuegos artificiales de la presidenta Guardiola y también de la consejera Sara García Espada», ha indicado.

«Nos están diciendo que todo está fenomenal, pero yo les recomiendo que vayan a Cerezo, un municipio en el que tiene un consultorio que han pasado de tres días de atención sanitaria a ningún día. Les recomiendo que vayan a Cabezuela del Valle, que teníamos una lista de espera de cero días y ahora tenemos una lista de espera de 12 días. Que vayan al hospital de Plasencia, donde ni siquiera los pacientes pueden aparcar», ha añadido.

Sánchez Cotrina he señalado que la misma problemática se encuentra en la ciudad de Cáceres donde «muchos» centros de salud tienen listas de siete y 10 días, señala en nota de prensa el PSOE provincial cacereño.

Cirugía Vascular

Igualmente, ha afeado al Gobierno regional del PP que «juegue con las expectativas» de la población cacereña con relación al Servicio de Cirugía Vascular. «Parece que la atención será de un especialista que vendrá desde Madrid una vez a la semana y se volverá a ir a la capital del reino», ha aseverado.

A ello se suma, ha completado, que el PET - TAC aún no está a disposición de los pacientes, y ha defendido que «es necesario que se abra ya». «Es imposible que en una ciudad como esta estemos viendo que esa infraestructura que la tenemos, que ese equipamiento puntero, moderno y eficaz, no esté abierto y lleve meses muerto de risa», ha señalado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández ha recordado que el Grupo Municipal Socialista propuso, a través de una moción aprobada hace dos años con los vosotros a favor de PSOE y UP y la abstención de PP y Vox, que el gobierno municipal reclamara a la Junta de Extremadura la creación de un centro de salud en El Junquillo.

Una infraestructura que consideran «esencial» para que las personas que residen en un barrio que sigue creciendo no tengan que desplazarse a centros de salud que ya están «desbordados», con las consecuentes listas de espera que se generan, ha apuntado.

«No se ha compasado el crecimiento del barrio con los servicios que se le están dando. Rafael Mateos, evidentemente, es obediente, no reclama nada a María Guardiola, pero la realidad es que los vecinos y vecinas del Junquillo siguen siendo derivados a Aldea Moret con la única promesa de unas futuras posibles consultas por las tardes para descongestionar los tiempos de espera», ha defendido.

Por eso, reclama que este compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con los vecinos y vecinas del Junquillo sea una «realidad», y que el Gobierno de la Junta de Extremadura haga «realidad» ese centro de salud «tan necesario para estos vecinos y vecinas que no pueden esperar más», insiste Fernández.

Campaña a pie de calle

De este modo, el PSOE de la provincia de Cáceres promete una campaña «municipalista y a pie de calle». «Vamos a seguir recorriendo la provincia como hemos hecho en estos meses pasados, queremos escuchar a la gente y dar voz a sus demandas y propuesta, queremos trasladar nuestro proyecto y nuestro compromiso de tú a tú», ha precisado Sánchez Cotrina.

«Lo que hemos visto en estos dos años y medio es suficiente para saber que un gobierno del PP significa una Extremadura sin rumbo, sin ambición, sin ganas y, lo peor, menos cohesionada y más desigual», ha indicado.

«Nosotros queremos comprometernos con la gente, como lo hemos hecho siempre, y con su derecho a vivir dignamente donde lo decida: tanto en un pueblo de 200 habitantes como en un barrio de Cáceres», ha concluido.