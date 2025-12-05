HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sánchez Cotrina durante su visita este viernes al barrio del Junquillo. HOY
Elecciones en Extremadura

El PSOE de Cáceres pide la construcción «urgente» de un centro de salud en el Junquillo

Álvaro Sánchez Cotrina inicia la campaña electoral con una visita al populoso barrio cacereño

R. H.

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:06

El PSOE de la provincia de Cáceres ha arrancado la actividad de campaña para las elecciones en Extremadura del 21-D en el barrio ... del Junquillo de la capital cacereña, donde se han trasladado para conocer algunas de las principales demandas de los vecinos, entre las que se encuentra la creación «urgente» de un centro de salud que al que puedan acceder las cerca de 2.000 personas que viven en este barrio.

