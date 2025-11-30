21-D: Los candidatos tiran de TikTok en busca del voto joven Intensifican su campaña en redes sociales para trasladar sus mensajes de manera directa a los ciudadanos y sin filtro periodístico

Ana B. Hernández Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

'La que faltaba en TikTok'. Así se ha presentado la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la red más juvenil de las plataformas digitales en la que triunfan los mensajes directos a través de la creación, edición y visualización de vídeos cortos.

Su estreno no ha pasado desapercibido no solo por ser quien es, sino porque no se trataba en realidad de una novedosa irrupción. Enseguida entre los expertos tiktokers sorprendieron los números que manejaba la cuenta de la candidata del PP a la Junta de Extremadura. Porque no cuadraban. Mil likes en su primer y único vídeo y más de 80.000 acumulados.

En un mundo en el que la llamada teoría del internet muerto va al alza, con cada vez más convencidos de que el universo online está dominado por la actividad de bots, inteligencia artificial y el contenido generado automáticamente mediante algoritmos, marginando la labor humana, la confusión numérica de la presidenta de la Junta parecía tener una explicación poco bondadosa: o había comprobado likes y seguidores falsos o se había hecho con una cuenta ya en funcionamiento y sus correspondientes likes y seguidores.

Lo cierto es, simplemente, que María Guardiola no se estrenaba con ese vídeo en TikTok. Ya tenía una cuenta en la que no era mariaguardiolam, sino mariaguardiolapp, cuyas cifras se añadieron a la nueva, de ahí el incremento inicial de likes. Pero en línea con la marca personal por la que vienen apostando ella y su partido en Extremadura, en la región en la que no se habla de un gobierno del PP sino del gobierno de María Guardiola, la baronesa popular se ha reestrenado como tiktoker sin las siglas de su formación política.

El viejo perfil ya no existe y el nuevo va como un tiro, con más de 9.000 seguidores y más de 10.000 'me gusta' en los dos vídeos desenfadados, y preparados por expertos en la materia, que ha publicado para presentarse y para sacar pecho de su gestión en los pocos más de dos años que lleva al frente de la Junta de Extremadura. Contenidos diferentes a los que plasma en el resto de sus redes sociales, más centrados en su agenda diaria, actuaciones políticas y críticas a los adversarios.

@magallardomir El próximo 21 de diciembre vamos a llenar las urnas de puños y rosas. ♬ sonido original - Miguel Ángel Gallardo Miranda

En todas ellas está también el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo. Con más de 2.000 seguidores en su caso en TikTok, red en la que lleva desde 2021, cuando aún era alcalde de Villanueva de la Serena en el convencimiento de que en ella está el público más joven, el líder de los socialistas extremeños expone sus posicionamientos y valoraciones a través de vídeos cuidados, editados igualmente por expertos, con el objetivo de llegar a muchos más ciudadanos de los que reúnen en sus actos de partido.

Pero mensajes, siempre aderezados con un toque humano, que él decide y selecciona de la misma manera en la que se ocupa de responder, personalmente, a los que le llegan. «Miguel Ángel Gallardo entiende las redes como una herramienta a través de las que mantener una comunicación directa con los ciudadanos, pero también una escucha activa», destacan desde su equipo de comunicación.

Elaboración artesanal

Las redes son reflejo en realidad de sus protagonistas y partidos y también de los recursos con los que unos y otros cuentan para el marketing político.

Óscar Fernández, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, no tiene perfil propio en TikTok. Su cuenta es la de su partido. Lo ha repetido muchas veces su líder, Santiago Abascal. Da igual el nombre y los apellidos del candidato, el que sea defenderá las señas de identidad de la formación a la que representa, porque en este caso las siglas están por encima de los personalismos. Y eso es exactamente lo que hace Fernández en cada publicación que comparte en sus redes sociales, ya sean de texto, imágenes o vídeos. De hecho, en sus cuentas personales, la mayor parte de su contenido es el que genera el partido.

@vox.extremadura Cosas fachas, “fachísimas” según la roja de Guardiola… ¡Cada día más extremeños se están dando cuenta de la estafa del bipartidismo! ♬ sonido original - VOX EXTREMADURA

El equipo de comunicación de Vox, como ocurre también en PP y PSOE, es el que está detrás de la mayor parte de los contenidos multimedia que la formación y su candidato colocan en redes. Ya sea en X, Facebook, Instagram o TikTok. Aunque a veces la publicación de turno es artesanal. «El candidato se graba a sí mismo en un vídeo y lo sube si quiere comentar algún asunto concreto», aclara Vox.

De fabricación artesanal son la inmensa mayoría de los vídeos que la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sube a sus redes sociales. En una campaña que oficialmente no ha comenzado pero en la que los políticos extremeños están en realidad desde que se anunció el adelanto electoral, Irene de Miguel inicia casi cada día con un vídeo en el que anuncia su agenda para la jornada o comenta algún asunto de actualidad.

Ella es la que se graba, edita y sube sus vídeos, la que gestiona sus redes sociales. «Aquí todo es artesanal, detrás no hay estrategia de marketing», dice Irene de Miguel. Tanto es así que en alguno que otro se ha colado su madre hablando o sus hijos le han obligado a hacer malabares durante la grabación para evitar que les captara la cámara.

Comunicación directa

Pero Irene de Miguel no es tiktoker por el momento. Es, de hecho, la única candidata de los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura que no ha dado el salto a esta red. Está en Facebook, en X y en Instagram, «pero TikTok requiere mucho tiempo, tiene una dinámica distinta, los vídeos deben ser más dinámicos y llamativos y no creemos que la réplica que sí funciona con las otras redes, fuera efectiva en esta», indican desde su equipo de comunicación.

«No obstante, aunque son los mismos vídeos los que subo a todas las redes, sus introducciones son distintas», aclara la candidata de Unidas por Extremadura. «En Instagram soy más gamberra que en Facebook, donde me dirijo a gente de más edad, un poco como X, pero aquí no miro los comentarios directamente por salud mental».

«El discurso en esa red está polarizado», aseguran desde el equipo de Raúl González, el candidato de la coalición regionalista Juntos Levanta que concurre por primera vez a la Presidencia de la Junta. Está en todas las redes y en la mayoría a través de vídeos que él mismo se graba, pero es Facebook la plataforma en la que la coalición centra sus esfuerzos, «en la que hay un perfil de público más objetivo y en la que están, especialmente, las mancomunidades y ayuntamientos, la Extremadura menos urbana a la que nos dirigimos».

Las redes sociales no son un objetivo prioritario para Juntos Levanta, pero sí busca con ellas multiplicar la campaña a pie de calle por la que apuesta para impulsar el conocimiento de la formación y de su candidato. Los 113 seguidores de Raúl González en TikTok, frente a los de Guardiola o Gallardo, dan idea del camino que le queda por recorrer.

Su presencia en las redes sociales, como la de resto de políticos, es casi obligada en unos tiempos en los que las relaciones digitales se imponen y son muchos los jóvenes que las han convertido casi en su única ventana al mundo exterior. Así que los candidatos extremeños han intensificado su presencia en ellas y lo seguirán haciendo hasta el próximo 21 de diciembre, el día de las elecciones, para captar su voto a través de la comunicación directa que permiten.

«A los mítines van los convencidos, con las redes podemos llegar de manera directa a muchos más ciudadanos y darles a conocer nuestros posicionamientos», dice Irene de Miguel.

«Las redes sociales son el lugar en el que podemos defender nuestro proyecto sin filtros», apunta Vox.

En las que se pueden hacer comentarios, lanzar anuncios, verter críticas o presentar realidades paralelas sin cortapisas, sin nadie al otro lado que cuestione, matice o desmienta lo que el político de turno vende en sus redes. Lo decía María Guardiola en su primer vídeo en TikTok en el que promete contar decisiones, curiosidades, cosas que pasan «y ser más entretenida que en una rueda de prensa».