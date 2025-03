La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, recibe a este periódico en la sede madrileña del partido mientras el Congreso debate ... en ese mismo momento la aprobación de la ley de amnistía. Alejada de la bronca que se desata en el hemiciclo, la exministra de Igualdad, que perdió su condición de diputada al ser excluida de las listas de Sumar al 23-J, está centrada en una campaña en la que los morados se juegan su futuro. Justo diez años después de conseguir el primer hito de su historia, aquellos cinco eurodiputados de 2014.

–Podemos vuelve donde todo empezó. ¿Estas elecciones son un todo o nada para su partido?

–Lo más importante es que podamos llevar a Europa una voz por la paz y por los derechos. La guerra va a ser la excusa para que haya una Comisión Europea que permita la entrada de los antiabortistas, de los que niegan el cambio climático, de los que niegan la violencia contra las mujeres. Ahí lo que le estamos pidiendo al PSOE es que Teresa Ribera se comprometa a no ser comisaria europea para lavarle la cara a la extrema derecha.

–Con una legislatura paralizada y centrada por la amnistía, ¿no hay agotamiento en el electorado de izquierdas?

–El PSOE ha tirado la toalla de las transformaciones sociales. Hemos cambiado un Gobierno que hacía transformaciones y sacaba leyes por otro que solo da titulares. El presidente se tomó cinco días de reflexión porque no soportaba la violencia política, cinco días después dijo «me quedo» y se queda todo igual. El punto y aparte ha resultado ser una gran mentira.

–En 2014 despertaron una oleada de ilusión, ahora su espacio político parece estar a la defensiva. ¿Qué ha cambiado?

–Vivimos ciclos y esos ciclos, como dice Álvaro García Linera (exvicepresidente de Bolivia), consisten en luchar, vencer, caerse, levantarse... O que te tiren al suelo y levantarse. Y en eso estamos. Puede parecer paradójico después de una década en la que hemos llegado más lejos de lo que ni nosotras mismas nos imaginábamos.

–¿Está tratando Sánchez de fagocitar a Sumar y a Podemos?

–Si en la pasada legislatura había un Gobierno que hacía leyes era porque Podemos asumía esas tareas. Nunca ha funcionado como en la pasada legislatura esa mayoría progresista y plurinacional que trabajamos entre Esquerra, Bildu y Podemos. Si esa tarea no la asume Podemos, parece que no la asume nadie.

–¿No lo hace Sumar?

–Quizá mucha gente ahora se dé cuenta de que cuando decían tantas veces que Podemos hacía mucho ruido en el Gobierno estaban ocultando que, en realidad, Podemos era un elemento de gran estabilidad y de garantía, de avance en derechos.

Ampliar Irene Montero, en un momento de la entrevista. Virginia Carrasco

–¿Ven entonces la legislatura muerta?

–Eso va a depender de la capacidad que tenga el Gobierno para resolver los problemas de la gente. El PSOE ha tirado la toalla y está en una actitud de 'izquierdita, izquierdita, que me quede como estoy'.

–¿Le ha parecido electoralista el reconocimiento de Palestina?

–Ahora mismo la prioridad es parar el genocidio. Reconocer al Estado palestino es la milésima parte de lo que hay que hacer. Lo más urgente ahora es romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y practicar un embargo total de armas.

–¿Por qué plantaron a Zelenski cuando visitó el Congreso?

–Lo que estaban buscando con esa imagen era lavar la cara a una decisión que no ha sido tomada en el Parlamento. Y nosotras no vamos a aceptar una decisión antidemocrática y que además contribuye a la escalada bélica. El presidente del Gobierno comete un gravísimo error cuando apuesta por la escalada bélica y cuando lo hace, además, de manera unilateral.

Ley del 'solo sí es sí'

–Desde que no está en el Gobierno ya no se habla de las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'. ¿Le duele a nivel personal?

–Lo que me parece muy difícil de explicar es que el PSOE reconozca hoy con claridad que hay una derecha judicial que se está oponiendo a la ley de amnistía y que no reconociesen en su momento que también había una derecha judicial que se estaba oponiendo a la aplicación de una ley que por primera vez en España garantizaba la libertad sexual. Nunca jamás debieron permitir que se pusiese en cuestión esa ley porque, como hemos demostrado con la amnistía, el problema no es que las leyes tengan fallos, es que hay jueces que creen que mandan más que el Parlamento.

–Sánchez ahora incluso habla de la existencia de 'lawfare'.

–Me duele que el presidente se haya atrevido a reconocer la existencia de la guerra judicial cuando le roza a él y a su familia, no cuando les pasaba a sus compañeros de Gobierno.

–¿Debe dar el presidente explicaciones por la actividad empresarial de Begoña Gómez?

–Claramente eso es parte de la guerra judicial que busca expulsar de la política a todo el que quiere cambiar las cosas. Y sí, creo que en esto hay que mostrar absoluta firmeza y absoluta unidad. Precisamente por eso veo tan inexplicable que el propio presidente y el Gobierno no renueven el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, o avancen para derogar la 'ley mordaza'.

–Ustedes estaban en el Gobierno la legislatura pasada. ¿Por qué no se derogó entonces?

–El PSOE no la quería derogar por completo, incluyendo el uso de balas de goma y otros elementos que muchos grupos de la izquierda defendimos que era necesario también derogar.