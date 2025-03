Ribera avisa que «no es un plebiscito» y Montserrat que «decidimos el futuro de España en Europa»

Javier Varela Madrid Domingo, 9 de junio 2024, 12:07 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Ampliar Teresa Ribera vota con la zurda. Efe

Teresa Ribera: «No es un plebiscito, son las elecciones europeas»

La candidata socialista a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, votó -con la zurda- sobre las 10:00 de la mañana en el CEPI Benito Pérez Galdós en Majadahonda (Madrid). «Confío y animo a que todo el mundo participe, seguro que hay muchos más días para pasear, para disfrutar. Un ratito acercándose al colegio electoral que a cada uno nos toca es una buena cosa, es un ejercicio de un derecho cívico de primer orden y es siempre un buen referente», destacó Ribera, que recordó que «es importante que todos ejerzamos nuestro derecho al voto». Y sobre si estas elecciones europeas suponen un plebiscito en España, la candidata socialista lo negó. «Obviamente no, son las elecciones europeas, es la composición del Parlamento Europeo, lo que toca contestar y creo que eso es lo que importa y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza».

Ampliar Dolors Monteserrat EP

Dolors Montserat: «Decidimos el futuro de España en Europa»

La candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, votó sobre las 10.25 horas en su colegio electoral en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), desde donde subrayó que este domingo es «un día importante de la democracia» y reivindicó la participación en los comicios europeos para que «Europa esté muy bien representada por todos los españoles». «Ir a votar sólo cuesta cinco segundos, pero luego la decisión es para cinco años», recalcó la candidata popular quien añadió que la jornada de este domingo marcará «el futuro de España en Europa y el futuro de Europa». Montserrat quiso agradecer a todos los que hacen posible la jornada electoral y desveló que iba a visitar los colegios electorales de Sant Sadurní d'Anoia, tomarse un café y pasar tiempo con la concejala de su partido en el municipio y los apoderados e interventores populares, antes de tomar el AVE para acudir a la sede estatal del PP en Madrid.

Ampliar Jorge Buxadé vota. Efe

Jorge Buxadé: «Hay que denunciar el comportamiento canallesco del presidente del Gobierno

El candidato número 1 de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, votó en el IES Isabel la Católica de Boadilla del Monte (Madrid) a las 11:00 horas. Tras ejercer su derecho a voto señaló que espera «impulsar la derogación de todas las normas de la agenda 2030 y poner en marcha una propia agenda europea, que camine hacia la seguridad de Europa, su seguridad alimentaria y energética» y añadió que «hay que denunciar el comportamiento canallesco del presidente del Gobierno, que ha vuelto a animar a la violencia política contra lo que él llama la ultraderecha». Por último, advirtió que «hay muchísima menos gente que en las últimas elecciones en los colegios. Los españoles nos jugamos mucho. Me ha llamado la atención. Quienes crean que Europa necesita un cambio de rumbo y que crean que se pueden hacer las cosas mucho mejor en Bruselas, que vote a Vox», finalizó.

Ampliar

Estrella Galán: «La democracia y las libertades están en juego»

La cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, votó en Madrid, en el colegio de nuestra señora de la Almudena, cerca de El Parque del Retiro, pasada las 10:30 horas. «Hoy hay que salir a votar porque están en juego la democracia y las libertades», dijo Galán antes de añadir que «la ciudadanía tiene claro que con su voto puede dirigir el ritmo para una dirección u otra». La candidata de Sumar, que se presenta por primera vez a unas elecciones europeas, añadió que «esperamos que toda la ciudadanía se anime a salir a votar con alegría, con tranquilidad, que sea una jornada tranquila y esperemos que los resultados sean los mejores posibles para llevar a Europa la mejor propuesta».

Ampliar Irene Montero, vota junto a pablo Iglesias e Ione Bellara EP

Irene Montero: «Europa se está jugando la paz»

Irene Montero, candidata de Podemos, votó pasadas las 10:30 horas en el Colegio Público La Navata de Galapagar (Madrid), acompañada de Pablo Iglesias y de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. la exministra de Igualdad señaló que en estos comicios Europa «se está jugando la paz» y apuntó que el voto es una forma de expresar las «convicciones más profundas y los principios éticos». «Es también una forma, no la única, pero una forma de contribuir a construir la paz, el mundo en el que queremos vivir, así que todo el mundo vaya a votar», declaró. Sobre si los resultados de esta cita electoral en Europa son «vitales» para el futuro del partido, la exministra ha indicado que estas elecciones «son muy importantes para los ciudadanos y, obviamente, para Podemos también en la medida en que lo son para Europa y para España».

Ampliar Jordi Cañas mete su voto en la urna Efe

Jordi Cañas: «Esto no va de Sánchez o de Feijóo»

Jordi Cañas, el candidato de Ciudadanos, fue el primer candidato español en votar. Lo hizo en Barcelona sobre las 9.30 de la mañana en el Colegio electoral en Centro Cívico Convento de San Agustín. «Estas no son unas elecciones generales, esto no va de Sánchez o de Feijóo; que no va de su futuro: va de todos los ciudadanos« señaló tras votar. »Cada voto vale igual y eso debe empoderar a los ciudadanos. El voto útil es el que va a representar a los españoles«, dijo. Para Cañas es un día muy importante para los próximos 5 años pero también para »los próximos 20« y destacó que en las europeas »cada voto vale lo mismo« y que eso lo convierte en voto especialmente útil. El cabeza de lista de Ciudadanos instó a enfocar el voto en »qué se va a hacer« en Europa, y por eso ha apoyado el lema de campaña del Parlamento Europeo, 'Usa tu voto'. »No es un voto de generales, es un voto de elecciones europeas«, reiteró Cañas.