Junts y ERC encaran el paso del 9-J antes del desafío del Parlament

Las encuestas no son nada favorables para los independentistas catalanes ante estas europeas. De cinco escaños en la Eurocámara (tres de Junts y dos de ... ERC) podrían pasar a dos (uno cada uno). Por esta razón, se resisten a plantear las elecciones europeas de este domingo como una segunda vuelta del 12-M, comicios en los que el soberanismo perdió por primera vez en 40 años la mayoría absoluta en el Parlamento catalán.

Sin embargo, habrá lectura obligada de estos comicios en clave catalana. Se prevé de nuevo una amplia victoria de los socialistas, consecutiva a la que consiguió Salvador Illa en las autonómicas, que reforzaría al líder del PSC para postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat y para pedir a los diputados de ERC (o incluso de Junts) que le permitan gobernar.

A pesar de la debacle del 12-M, Esquerra tiene la llave para formar mayorías y las europeas, a las que concurre junto a EH Bildu y el BNG -ambos reforzados en Euskadi y Galicia-, le servirán de test de estrés para saber si le conviene afrontar su proceso de reconstrucción interna (de estrategia y liderazgos) desde la oposición, pero habiendo facilitado la elección de Illa; o si no le da miedo ir a nuevas elecciones, como aseguran sus dirigentes.

Un nuevo revés dejaría a los republicanos muy tocados: sin líder desde mañana, ya que Oriol Junqueras cesa como presidente del partido (aunque aspira a ser reelegido en el congreso de la formación en noviembre), sin candidato, porque también Pere Aragonès se aparta y sin haber tocado fondo. Pero si el independentismo ve que ya le ha dado la vuelta a la caída y que la tendencia es al alza, se la puede jugar a una repetición electoral en octubre, aprovechando que la aplicación de la amnistía no se prevé plácida.

Batalla anunciada

Con las urnas recién cerradas, el foco volverá de inmediato a Cataluña con la elección de la presidencia y la Mesa del Parlament, la primera batalla de la nueva legislatura catalana. El secesionismo perdió la mayoría absoluta. Quedó tocado el 12-M pero no hundido y anuncia pelea. La pacificación de Cataluña proclamada por el Gobierno como efecto de la amnistía -aprobada en plena campaña-, de momento, no llega. ERC y Junts no solo amenazan con desobedecer al Constitucional y permitir votar a distancia a los tres diputados huidos en el extranjero, entre ellos Carles Puigdemont, un gesto con reminiscencias al 'procés'; también podrían sumar fuerzas para presidir el Parlament y controlar la Mesa de la Cámara catalana. Las fuerzas están muy igualadas y podría haber también una Mesa de mayoría no independentista o una que anticipe un tripartito de izquierdas. Y todo puede pasar.

Igual que con la investidura del presidente de la Generalitat, cuya primera votación será el 25 de junio. Tienen posibilidades Illa y Puigdemont. La carta del expresident es que la Mesa la presida un independentista para que le elija como candidato antes que a Illa. Y su baza es ir a nuevas elecciones. Con la amnistía bajo el brazo, ERC y Junts amenazan ya con encarecer su apoyo a Sánchez. El riesgo de repetición electoral es doble: en Cataluña y en toda España.