A dónde va tu voto en las elecciones europeas y qué pasa con la extrema derecha

Junts se presenta como Junts y Lliures per Europa (Junts UE) y sus eurodiputados en 2019 pasaron a formar parte de los no inscritos. Los miembros no inscritos no tienen la obligación de estar agrupados entre sí de forma ideológica, por lo que lo único que comparten es el hecho de no pertenecer a una formación política concreta. Por ejemplo, Fidesz, el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, pasó a los no inscritos cuando dejó el PPE en 2021 tras años de tensiones para evitar ser expulsado.